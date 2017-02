(tekst: Bedrijf 79)

Bedrijf 79 organiseert een spectaculair publieksdebat in café De Ossekop

Is Big Society nog sexy? En is Phillip Blond nog wel hip?

Wij nodigen u uit om de antwoorden op deze uitdagende vragen te vernemen tijdens een bijeenkomst op woensdag 22 maart in café De Ossekop in Leeuwarden. Dit historische etablissement staat bekend als podium voor pittige discussies en Phillip Blond is bereid gevonden om hier een bijdrage aan te leveren.

Blond

De Brit Phillip Blond richtte, als journalist en auteur, in 2009 de onafhankelijke denktank ResPublica op. De denktank herdefinieerde ideeën rond een moderne samenleving waarin burgers meer zeggenschap hebben en waarin sociaal ondernemerschap wordt ontwikkeld. Dit idee waarin de rol van de burger sterker wordt en die van de overheid teruggedrongen staat bekend onder de titel Big Society. Blond, senior docent theologie en filosofie aan de universiteiten van Exeter en Cumbria en auteur van Red Tory (2010), presenteerde zijn ideeën aan overheden in China, de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap.

Actueel

Ook in Leeuwarden wordt sinds 2014 gewerkt volgens het idee van Big Society. Hoe kreeg dit in Leeuwarden gestalte en beantwoordde het resultaat aan de verwachtingen? De gemeente Leeuwarden besloot begin 2017 subsidies (gedeeltelijk) te beëindigen. Blond is vanaf het begin betrokken bij deze projecten. De cruciale vraag is nu dan ook: werkt het? In café De Ossekop worden de ideeën en de uitvoering van deze plannen op de grill gelegd. U wordt uitgenodigd om het vuur op te porren.

Phillip Blond gaat met u in discussie over concrete zaken en over actuele mondiale gebeurtenissen.

Uw gastheer voor deze avond is Christopher Morgan (voorzitter Jongeren & Politiek Fryslân)

– Op 22 maart in café De Ossekop, Uniabuurt 8 in Leeuwarden

– Aanvang 17 uur

– Er worden u hapjes en drankjes aangeboden

– Een tolk geeft samenvattingen

– Einde bijeenkomst +/- 19.30 uur

– Aanmelden via info@bedrijf79.nl

– Informatie: Bea Moed en Linda Nauta, tel. 058-7009700 of 06-23222968