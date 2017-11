(tekst: De Volkskrant)

Een fopkloof negeert alle andere valkuilen in de maatschappij

Margriet Oostveen in Leeuwarden

artikelHoe pas echt een afgrond loopt tussen twee arme Friese buurten.

Door: Margriet Oostveen 23 november 2017, 21:20

Naast de koffiemelkfabriek van Campina in Leeuwarden staat een klein buurthuis: ’t Skip-hûs. Binnen is de woensdagse koffieochtend een gezellig zooitje. Mensen van alle leeftijden kwekken luid door elkaar. Plotseling lopen ze als één man naar buiten: dan gaan ze samen roken.

Ik was lukraak binnengelopen en trof Jery de Haan: werkte drieënveertig jaar bij de post en is al bijna veertig jaar vrijwilliger bij het wijkcomité dat dit buurthuis overeind houdt, hij is nu de voorzitter. Jery kan je alles over een kloof vertellen. Niet over ‘de culturele kloof’ tussen Randstad en daarbuiten, waar je deze week zoveel dwingends over hoort.

