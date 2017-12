Net nu het weer borrelt en bruist op Vlieland houdt weekkrant De Vliezer ermee op. Hoe is het mogelijk! Uitgever en redacteur Berend Hazenberg van De Vliezier, dé nieuwskrant van Vlieland, heeft aangeven er de brui aan te willen geven. Volgens de Leeuwarder Courant zit Hazenberg verlegen om nieuws, wordt hij her en der gepasseerd door andere nieuwsbronnen en begint zijn leeftijd mee te tellen. Kom op, Hazenberg! Net nu de gehele VVD-fractie de pijp aan Maarten geeft en een nieuwe club opricht is De Vliezier meer dan ooit broodnodig. De verhalen liggen voor het oprapen. Ik neem toch aan dat dit nieuws allang in het bekende café het Praethuys aan de Dorpsstraat is besproken? Je hoeft klokke vijf maar naast de kruk van aannemer Tjerk Dijkstra te gaan staan – de kruk waarop zijn naamplaatje prijkt – en al het nieuws op het eiland waait je tegemoet.

Om meer dan één reden mag De Vliezier niet verdwijnen. Hazenberg kwam onlangs nog met een onthulling op de proppen, nota bene in de Leeuwarder Courant. In een ingezonden stuk meldde hij dat men op het eiland niet meer zo enthousiast was over muziekfestival ITGWO. En dat terwijl de LC ons jaar in, jaar uit wilde doen geloven dat er één groot hosanna klonk rond dit feest. Hazenberg liet er geen misverstand over bestaan dat er ook andere liederen op het eiland werden gezongen. Het door Hazenberg ingezonden artikel gaf nóg een aantal zaken aan: dat je in de LC tegenwoordig het nieuws leest in de ingezonden brievenrubriek en dat de krant fungeert als reclameblaadje voor festivals.

Zo zie je maar weer, door dit alles wordt één ding duidelijk: De Vliezier mag niet verdwijnen. Op naar de 1000ste uitgave!

Andries Veldman