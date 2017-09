(tekst: persbericht)

Opening afhaalpunt De Streekboer met boerenmarkt in Stiens

De Streekboer opent haar zevende afhaalpunt in Leeuwarden. In samenwerking met de Molen De Hoop organiseert De Streekboer een feestelijke opening met een echte boerenmarkt in Stiens!

De opening van de locatie wordt op 23 september vanaf 10:30 tot 12:30 in de Molen De Hoop met een boerenmarkt feestelijk geopend. Hierbij kunnen mensen kennismaken met de boeren waarbij ze elke week bestellen. Tijdens de markt worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals ambachtelijke proeverijen en kan jij voor deze keer ook aantal producten bij de kraampjes kopen. Naast de locaties Blokhuispoort, Welkoop, Bakkerij Tromp, Techum, Ryptsjerk en Snakkerburen komt nu ook de Stiens in het rijtje van afhaalmogelijkheden te staan. Producten bestellen en zaterdag bij de boerenmarkt in Stiens ophalen? Dat kan via De Streekboer-website tot donderdag 21 september, 22:00.

Wat is De Streekboer?

De Streekboer is een online webwinkel waarbij klanten direct bij de boeren uit eigen streek kunnen bestellen. Ons doel is de lokale boer helpen te blijven bestaan. De korte lijn van boer tot consument zorgt voor duidelijkheid, vertrouwen en transparante informatie over de producten. Lokaal eten scheelt een hoop verpakkingsmateriaal en transport. Zo kan De Streekboer de versheid van de producten garanderen. De prijs op de site is ook daadwerkelijk de prijs die de boer krijgt voor zijn producten.