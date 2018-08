(tekst: persbericht)

VHDG/SRV – REIZEND ATELIER

SRV-wagen wordt zeilschip

Vanaf 1 september reist de SRV-wagen van kunstinitiatief VHDG voor de vierde keer door Friesland, ditmaal met kunstenaar Jop Vissers Vorstenbosch aan het stuur. Zes weken lang is de wagen zijn huis, atelier en rijdende expositieruimte.

Zeilen op asfalt

Als een avonturier komt Jop Friesland ontdekken. Hij vindt zeilen fantastisch en wil daarom alles weten over de Friese zeilcultuur. Jop heeft ambitieuze plannen: hij wil de SRV-wagen ombouwen om op windkracht van dorp naar dorp te kunnen rijden. Onderweg zoekt de kunstenaar vakkennis en hulp van de Friese bewoners om dit voor elkaar te krijgen.

Varen met een SRV-wagen

Met een maximumsnelheid van 25 km/u kan de SRV-wagen alleen over land- en B-wegen rijden – voor Jop de perfecte snelheid om zijn omgeving aandachtig waar te nemen. Ervaringen en ontmoetingen dienen als inspiratie voor zijn werkproces. Na terugkomst presenteert hij het onderweg gemaakte werk bij kunstinitiatief VHDG in Leeuwarden. De eigenzinnige kunstenaar krijgt alle vrijheid om een bijzondere, experimentele tentoonstelling te maken. De opening op 20 oktober wordt tegelijkertijd een feestelijk onthaal voor Jop en de SRV-wagen, iedereen is welkom!

Jop Vissers Vorstenbosch

Jop Vissers Vorstenbosch (1986) is schilder en tekenaar en kan alles bouwen. Zijn atelier is een hangar op voormalige vliegbasis Soesterberg en hij woont in een zelfbouwhuis. In zijn werk onderzoekt hij hoe dagelijkse ingrediënten, zoals autosnelwegen en TL-buizen, zich verhouden tot schilderkunst en de manier waarop we schilderkunst beleven.

Jop is onderweg vanaf 1 september en komt terug op 20 oktober. De tentoonstelling is te zien van 20 oktober t/m 10 november 2018 in de Kunstruimte H47, Haniasteeg 47 te Leeuwarden. Toegang is gratis.

Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) is hèt platform voor actuele kunst in Leeuwarden met een artist-in-residency, tentoonstellingsruimte en beeldende kunst projecten in stad en provincie. Het programma van Stichting VHDG is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en de Gemeente Leeuwarden.