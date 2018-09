Een serie artikelen van dr Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie,

over een zelfstandiger optreden van lagere overheden, geldverspilling

en aantasting van onze democratie.

4.

JACHT OP PARTICULIERE VERMOGENS EN INKOMENS

Een eeuw geleden verkocht een kruidenier (grutter) een paar honderd

artikelen aan gemiddeld 270 klanten, die hij allemaal kende. Nu moet

de grootgrutter 10.000den artikelen verkopen aan een groot aantal

klanten die hij niet kent.

Vroeger was de markt in hoge mate vraaggericht. In deze tijd van

massa(over)productie gaat het om een aanbodgerichte markt. Al die

aanbieders worstelen met een afzetdruk. Hun probleem is hoe de klant

aan zijn verstand te brengen dat hij juist hun producten afneemt en/of

in hun opvattingen gelooft.

Dat probleem is opgepakt door een omvangrijke beïnvloedingsindustrie

bevolkt door reclamemakers, marketeers, psycho-wetenschappers,

tijdrijpmakers, veranderkundigen en ontelbaar veel voorlichters. Zij

beschikken over een arsenaal aan ethisch wel dan niet verantwoorde

methoden om elk product of indoctrinerende boodschap te pluggen. Als

consument moet je heel sterk in je schoenen staan om de indringende en

agressieve acties te weerstaan.

De productpluggers hebben vastgesteld dat particuliere huishoudens op

dit moment goed zijn voor een totaalvermogen van zo´n € 1300 miljard.

Het eigen woningbezit maakt daar zo´n 60% van uit. Bovendien valt

natuurlijk ook het besteedbaar inkomen van huishoudens, zijnde zo´n €

320 miljard per jaar, niet te versmaden. Voor de juist genoemde acties

ligt hier een markt voor het oprapen.

De overheid toont zich een meester in het afromen van de inkomens en

vermogens van huishoudens. Dit doet de Rabobank concluderen dat die

inhaligheid het vrij besteedbaar inkomen onder druk zet. Talloos veel

partijen willen graag op de gemakkelijke stoel van de overheid zitten.

Dus streven zij naar politieke invloed en (economische) macht. Als je

die hebt dan kun je net als de overheid de markt -lees huishoudens-

bewerken en komen de revenuen vanzelf. Het verwerven van die status

lukt individuele organisaties of leden van het midden- en kleinbedrijf

in geen 100 jaar. Daar zijn coalities voor nodig.

Zo zijn er coalities ontstaan die enkele decennia geleden voor

onmogelijk werden gehouden. Pool (bedrijfsleven) en tegenpool

(milieuorganisaties) hebben elkaar gevonden. Niet vanwege een

wederkerige liefde maar ter wille van het smeer, dat men in

gezamenlijkheid uit de bevolking wil persen. Als werktuig heeft men

daarvoor onze energievoorziening gekozen. Die is voor 100% van de

bevolking van levensbelang. Dus mist men niemand als men probeert

langs die weg de bevolking aflaten op te dringen. Daarbij komt het

goed uit dat de fossiele energie ooit eindig zal zijn. Hand in hand

met de overheid heeft onze coalitie kans gezien om het gros van de

mensheid te laten geloven dat die energietransitie urgent is, des te

meer omdat het verbruiken van fossiel slecht zou zijn voor het

klimaat. Helaas valt er aan het klimaat geen cent te verdienen, dus

spitsen alle maatregelen zich toe op (profitabele) projecten op

energiegebied.

Op bekwame wijze zijn de geesten rijp gemaakt voor die energie- en

klimaatprojecten. Die projecten zullen de bevolking de komende

decennia vele honderden miljarden euro’s kosten. Van een degelijke

onderbouwing van die ingrepen is geen sprake. Die onderbouwing kan ook

niet worden bijgeleverd, omdat het volstrekt onmogelijk is om de

juistheid van de ingrijpende maatregelen te bewijzen. In dit geval

wordt de bewijslast omzeild door de inzet van machtsmiddelen. Als je

daarover beschikt hoeft je zelfs in een geëmancipeerd land als het

onze blijkbaar niets te bewijzen.

De consequentie van een en ander is dat de Nederlandse huishoudens

voor veel te zware lasten komen te staan waartegenover geen materiële

baten staan. Het gevolg zal een verarming van de bevolking zijn: er

zullen talloos veel nieuwe armen bij komen. In brede milieu-en

politieke kringen wordt gelijkheid gepredikt. Iedereen arm betekent

ook gelijkheid.

Het wonderlijke van dit alles is dat de (hotemetoten van) het

bedrijfsleven, bezeten door hun verlangen naar instant-gewin, niet

inzien dat zij driftig bezig zijn hun eigen markt, dus hun eigen

bestaan, naar de Filistijnen te helpen. Voordat de huishoudens

financieel zijn uitgeput gaat bij het laatste bedrijf het licht al uit.