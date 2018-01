(Tekst: Persbericht)

De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, om werk zoeken of het doorgeven van een verhuizing. De overheid verwacht dat burgers dit zelf doen. Veel mensen weten dat niet of vinden dit lastig. Daarom biedt dbieb in Leeuwarden de gratis ‘Digisterker’ aan op vr 9, 16, 23 en 30 maart van 9.30-11.30 uur.

Wie mee doet aan de cursus, leert te werken met de digitale overheid. Hoe op een handige manier informatie te zoeken is bijvoorbeeld, of hoe een aanvraag bij een gemeente gedaan kan worden. In vier ochtenden leggen ervaren cursusleiders de verschillende onderwerpen stap-voor-stap uit. De cursisten gaan zelf aan de slag met oefeningen op computers met een beveiligde internetaansluiting.

Bij de cursus hoort een werkboek, waarin alles rustig is na te lezen en waarin de voorbeelden worden uitgelegd. Er is geen examen aan de cursus verbonden, maar de deelnemers krijgen na afloop wel een certificaat. Deelname aan deze cursus is gratis, inclusief een cursusboek en koffie en thee.

Enige computerervaring is wel noodzakelijk. Wie hierover niet beschikt, kan zich eerst aanmelden voor de gratis cursus Klik & Tik de basis. Na het volgen van deze cursus wordt de cursus Digisterker ongetwijfeld een stuk eenvoudiger. Met hulp van de cursusleiders leren de cursisten ongetwijfeld de weg te vinden in de digitale wereld, in een tempo dat bij hen past.

Aanmelden kan bij de balie van dbieb Leeuwarden of via de website van de bibliotheek www.dbieb.nl/digisterker.