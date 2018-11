(tekst: ingezonden)

Lastig

Onlangs werd er in de Leeuwarder gemeenteraad gesproken over een motie van de PVDA fractie voor subsidie aan een werkgroep van mensen in de schuldhulpverlening. Om meerdere redenen een heel goed initiatief. Daarbij maakte Carlijn Niesink van de ChristenUnie een opmerking die bij mij iets losmaakte, ze vertelde op bezoek bij instellingen gehoord te hebben dat professionele organisaties last hebben van dergelijke ervaringsdeskundigen omdat hun adviezen het proces alleen maar tegenwerken.

Waarom maakt dat bij mij iets los? Dat komt omdat dit nu precies datgene is waar wij als Verenigd Links regelmatig tegenaan lopen. Organisaties en instellingen ja, ook de gemeente Leeuwarden willen niet werkelijk luisteren naar de ervaringen van de mensen om wie het werkelijk gaat. Want waarom zou je iets doen met deze ervaringen terwijl je als instelling of als gemeente zelf zo goed denkt te weten hoe het moet.

Deze houding waar de mensen om wie het gaat vaak tegenaan lopen wordt door hen ervaren als de arrogantie van de macht. Standaard worden cliënten die dan nog wel mogen meepraten ongeduldig of meewarig aangehoord, immers de professionals zijn van een ander niveau, en dat meepraten is dan alleen maar lastig, stel je voor dat je iets aan je beleid zou moeten bijstellen.. De opmerking van Carlijn Niesink opgedaan bij de instellingen bevestigt dat beeld.

Het geeft ook aan hoe nodig de werkgroep van mensen in de schuldhulpverlening is, want die professionele organisaties in Leeuwarden hebben de armoedeproblematiek in Leeuwarden echt niet opgelost.

Ook wil ik nog graag even verwijzen naar de nieuwe cliëntenraad sociaal domein in onze gemeente, een nieuwe want de oude cliëntenraad werd gezien als lastig en kritisch, ze werden dan ook vervangen.. nu zijn de spaarzame adviezen er qua niveau dan ook niet beter op geworden..

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links