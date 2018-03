(tekst: persbericht)

Leeuwarden krijgt een nieuw Bierfestival

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Voor Speciaalbier Café De Markies is er één cultuur die boven alles uitstijgt: de cultuur van speciaalbier.

Wie de bierkaart van De Markies in Leeuwarden weleens in handen heeft gehad weet één ding zeker: dit zijn mensen met hart en passie voor bier! Al jaren laat De Markies haar gasten kennismaken met uitzonderlijke bieren uit binnen- en buitenland. Bekende maar ook minder bekende brouwers staan met diverse bijzondere bieren op de bierkaart. Dit jaar wordt er een bijzondere nieuwe stap gezet. In samenwerking met Neushoorn organiseert De Markies op 22 september een jaarlijks terugkerend bierfestival.

Op het Mata Hariplein, pal voor Speciaalbiercafé De Markies en Neushoorn, presenteren maar liefst 13 topbrouwerijen meer dan 100 speciaalbieren. Drie tap-takeover’s in De Markies en Neushoorn maken het exclusieve aanbod compleet.

De brouwerijen die deelnemen zijn: De Moersleutel, Oedipus, Grutte Pier, ’t Uiltje, De Kromme Haring, BrewDog, Stanislaus Brewskovitch, HopTop Brewery, BE+ER, Kleine Beer, Stone, Het BrouwDOK en Jopen.

Een DJ zorgt voor lekkere muziek uit de jaren 70 en 80 en er is ook een ruim aanbod met lekker eten.

Bij slecht weer vindt het festival plaats in Neushoorn.