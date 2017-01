De Kerstbijlage van de Leeuwarder Courant kon mij niet boeien op de paginagrote advertentie van DUO ( Dienst Uitvoering Onderwijs, http://duo.nl ) na. Die was kennelijk nodig om het financieel rond te krijgen, want wie zoekt nu medewerkers via het LC? Als organisatie zoek je jonge, getalenteerde ict-ers en dan adverteer je in een krant die de doelgroep niet leest. Bij dat DUO vinden ze zichzelf best wel innovatief, zo begrijp ik uit de begeleidende tekst. Maar eens op hun website gekeken. Net als banken, verzekeraars, het boetekantoor CJIB, de Belastingdienst, RDW en ga zo maar door, werkt het DUO met de programmeertaal Java. Die taal wordt wereldwijd veel gebruikt, heel gewoontjes dus. De organisatie maakt gebruik van ontwikkelraamwerken Spring en Hibernate, ook niks opmerkelijks. Een ontwikkelraamwerk is een stuk software waarbij veel voorkomende functionaliteit is voorgeprogrammeerd, alleen het variabele deel moet dan nog ontwikkeld worden. DUO zou een voortrekkersrol spelen vanwege een framework genaamd AngularJS, een raamwerk voor het ontwikkelen van webpagina’s op basis van de programmeertaal JavaScript. Je zou bijna in dienst van die organisatie willen treden.

Alweer lang geleden had de NHL Hogeschool een onderdeel genaamd Internet Academie. Op zich een aardig initiatief, de uitvoering was minder geslaagd. Die club kreeg subsidie voor het geven van lezingen en daar zaten best wel aardige tussen. De allerlaatste was het meest interessant vanwege het feit dat die werd gegeven door een van de oprichters van Catawiki uit Assen. Tegenwoordig een snel groeiend bedrijf dat een online veilinghuis voor verzamelaars exploiteert. Catawiki is een samentrekking van catalogus en wiki. Denk bij dat laatste aan Wikipedia waar iedereen een bijdrage kan leveren aan de content. De lezing ging over een ontwikkelraamwerk genaamd Ruby on Rails voor het maken van webpagina’s. In plaats van dat je elke webpagina vanaf nul met het handje ontwikkelt, laat je dat raamwerk veel van het noodzakelijke werk doen. Bij presentaties altijd succes verzekerd, met een paar instructies aan dat raamwerk wordt er een webpagina zichtbaar. Ten tijde van die lezing werd de website vanaf de spreekwoordelijke zolderkamer ontwikkeld, de oprichters hadden werkelijk geen idee of je er geld mee kon verdienen. Naar later bleek heel veel, het bedrijf werd een eclatant succes. Met dank aan de Non-ontwikkelingsmaatschappij NOM, die maakte een en ander financieel mogelijk. Schoenmaker blijf bij je leest, van technologie hebben ze geen verstand. Door het succes kan het bedrijf moeilijk aan bekwame ontwikkelaars komen, wat mij niet verbaast want ik zou niet weten waar in het reguliere onderwijs de programmeertaal Ruby wordt onderwezen.

Met de wijsheid van nu hadden ze wellicht beter voor een ander ontwikkelraamwerk kunnen kiezen. Het raamwerk Grails ( http://grails.org ) bestond toen al en de spreker van de lezing over Ruby on Rails kende het bestaan. Gebaseerd op de raamwerken Spring en Hibernate maar dan met de programmeertaal Groovy. We hebben nu in Noord-Nederland de opmerkelijke situatie dat het bedrijf uit Assen geen gekwalificeerde mensen kan vinden omdat de gebruikte programmeertaal Ruby niet of nauwelijks wordt onderwezen en het DUO maakt geen gebruik van Grails. Hadden ze beiden hetzelfde raamwerk gebruikt dan had personeel over en weer kunnen doorgroeien. Maar ja, in deze contreien is de belangstelling voor de eigen navel wel vaker groter dan belangstelling voor ontwikkelingen elders in de wereld. Overigens is het DUO vanuit de laatste optiek niet innovatief.