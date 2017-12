Ferljochte beswierren tsjin de let-Romantyske filmkeuring Troch Henk Wolf Ik haw in hekel oan de filmkeuring. Sterker noch, ik fyn it in grouwélich ferskynsel [...]

‘Besiele skilderje’ yn gemeentehûs Achtkarspelen Om’t se mei hert en siel wurket, krigen de solo-eksposysjes fan Rita Bakhuijsen út Warfstermûne de t [...]

Tongersdei wer syktocht nei Remon Bruinsma Hjoed, tongersdei, wurdt in nije syktocht holden nei Remon Bruinsma fan De Westereen, dy’t mist wurd [...]

Bankierjen fia ynternet groeit yn Nederlân It tal Nederlanners dat fia ynternet de banksaken docht, groeit hurd. Dat skriuwt it AD tongersdeite [...]

Frachtwein rydt op Dútske plysjeauto yn, plysjefrou omkaam By in slim ûngelok op de Dútske sneldyk A61 by Viersen, net fier fan de Nederlânske grins, is in ply [...]