(tekst: De Volkskrant over kinderen in de Wielepôlle en Hempens)

De gescheiden werelden van Romano en Roemer

De kloof tussen arme en rijke gezinnen groeit

Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede, blijkt uit nieuwe cijfers. Romano en Roemer wonen vlakbij elkaar in Leeuwarden, de een in een volksbuurt, de ander in welstand. Waar komen die verschillen vandaan, en wat doet de gemeente eraan?

