(tekst: ingezonden)

Drie recente interessante fiscale kwesties in de gemeente:

1. Wethouder Henk Deinum (PvdA) stelde onlangs dat het nieuwe Cambuurstadium nog hangt op formaliteiten. Eén daarvan is afstemming met de Belastingdienst. In vaktermen een ruling. Doel is natuurlijk minder belasting betalen, zeker niet meer. Op de lokale ledenvergadering van de PvdA nam een lid zelfs het woord belastingtruc in de mond.

2. Bij het onder curatele stellen van de CH 2018 deze week, dook ook een fiscaal puntje op. Er is een BTW tegenvaller van 1,3 miljoen euro op de rijksbijdrage. Burgemeester Ferd Crone (PvdA) probeert de fiscale claim in Den Haag te pareren, aldus wethouder financiën Sjoerd Feitsma (PvdA)

3. Ondertussen presenteerden B&W van Leeuwarden de harmonisatie van de lokale belastingen na de herindeling. Waarbij per 1 januari 2018 Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels) bij Leeuwarden worden gevoegd. De lokale belastingdruk voor ondernemers in Leeuwarderdeel en Littenseradiel (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden) stijgen nogal fors door de overgang naar Leeuwarden. Met andere woorden in Leeuwarden zijn ondernemers (al jaren) de pineut. Komt nog eens bij dat de nieuwkomers bovenop de reguliere OZB 5,5% extra gaan betalen aan het verplichte Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF). U weet wel, dezelfde club die voor 1 miljoen euro de CH 2018 sponsort. Welkom in Leeuwarden, sorry ondernemers maar zo gaat het hier. Gelukkig is een eenjarige overgangsregeling voor de schrijnende gevallen.

Dubbele moraal van het verhaal: als Leeuwarden belasting moet betalen, en dat krijg je als je voor ondernemer gaat spelen, dan wil de gemeente niet betalen maar anderzijds wil Leeuwarden geen cent missen door het lokale bedrijfsleven fors te belasten. Overigens was het nog beter geweest dat Leeuwarden het ondernemen aan ondernemers overlaat en tevens de tarieven in Leeuwarden blijvend zou verlagen. Minder geld maakt je creatief en daarmee wordt verspilling aangepakt.