(tekst: Klaas Kasma)

ALS JE SOKKEN GAAT KOPEN KAN TOCH METEEN EVEN DIE BRIEF DOOR MIJN BRIEVENBUS?

Je ego is te groot, zei mijn vrouw, toen ik vol zelfbeklag haar vertelde dat ik hunkerde naar een beetje erkenning. Man laat het los. Maar mijn hele leven heb ik mijn stinkende best gedaan, zei ik. De sterren van de hemel gekookt in de jaren dat ik een restaurant had, maar een echt sterretje van Michelin heeft er nooit ingezeten. Ik ben toen als ondernemer ook nooit gevraagd voor een serviceclubje of zo. Dat had ik ook graag gewild, maar ze konden me alleen maar vinden als ze bijna voor nop uit eten wilden.

Lees hier verder