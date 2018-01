Waarpraatsje: tige rûch DE JOUWER – It wurdt tongersdei in tige rûge dei. Der is kâns op stoarm. It swiertepunt leit lykwols [...]

Poppeteäter en foarlêzen op Nasjonale Foarlêsdagen Foarlêzen oan pjutten en beukers wichtich Mei de Nasjonale Foarlêsdagen genietsje pjutten en beukers [...]

Earste ‘real Bitcoins’ yn Fryslân Minsken krije him fergees en hy is weardefêst. No binne der al 70.000 fan dy munten yn omloop. In go [...]

Histoarysk Sintrum Westergoa Boalsert stap tichterby De realisaasje fan it Histoarysk Sintrum Westergoa yn Boalsert is in stap tichterby no’t boargemaste [...]

Súdwest-Fryslân slút oan by staasjejildalliânsje Súdwest-Fryslân slút as earste Fryske gemeente oan by de lanlike staasjejildalliânsje. Dêr binne al [...]

Haachske polityk kriget Pleit fan Fryslân Yn De Haach hawwe Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018, de provinsje Fryslân en de gemeente Ljou [...]

Iepen hûs by Tresoar op 3 febrewaris Feestlike ôftraap Lân fan Taal-aktiviteiten by Tresoar Op sneon 3 febrewaris stiet Tresoar yn it mid [...]