In café De Ossekop werd vrijdagmiddag met instemming gesproken over de actie van de museumdirecteur van Museum Heerenveen. De directeur wil het bijltje na de zoveelste bezuinigingsronde van het college van de gemeente Heerenveen er bij neergooien. In de Ossekop was veel waardering voor deze directeur. Waarom zou je je best doen om je museum nog in de benen te houden wanneer er van bestuurlijke zijde zo weinig waardering voor is?

Terwijl in De Ossekop de discussie zich ontplooide, stonden enkele honderden meters verderop in de hal van het Fries Museum de champagneglazen opgesteld. Bestuurlijk Friesland liet zich hier wederom fêteren door de burgemeester van Leeuwarden. Hoogstwaarschijnlijk stond Tjeerd van der Zwan, de burgemeester van Heerenveen, aan de bar met in zijn hand de bubbels terwijl zijn museumdirecteur de schamele eindjes moet zien vast te knopen.

Burgemeester Crone van Leeuwarden had zijn collega’s uitgenodigd om hen een bijdrage te vragen voor de marketing van Culturele Hoofdstad, één euro per inwoner. Je vraagt je in gemoede af: kan het nog sneuer? Nog even en dan wordt het Leger des Heils te hulp geroepen om hun befaamde collectepotten in de provincie op te stellen. En waarom bestuurlijk Friesland opnieuw opgetrommeld, terwijl men onlangs nog gezamenlijk aan het diner zat in het Stadhouderlijk Hof? Met die besparing had Crone de eerste euro’s al in de pocket gehad. Volgens Crone gaat het slecht met de recreatie in de provincie en kan deze wel een boost gebruiken. Het eurootje is meer dan welkom. En dat terwijl het provinciale marketingbureau onder leiding van Martin Cnossen om de haverklap allerlei succesberichten uitzendt. Wie je nog moet geloven, mag het zeggen.

Ik denk dat de bedelende burgemeester hetzelfde antwoord krijgt als die talloze culturele clubs die laatste jaren bij de gemeente Leeuwarden aangeklopt hebben. Hier luidt het antwoord steevast: vervoegt u zich maar bij het Leeuwarder Ondernemersfonds of bij Culturele Hoofdstad. Waarna men, na ook door deze beide instanties afgewezen te zijn, gedesillusioneerd afdruipt en de cirkel weer gesloten is. De Friese gemeenten lopen al niet over van enthousiasme. Ze geven aan met minimale middelen Culturele Hoofdstad te willen ondersteunen en alleen als het direct effect heeft voor de eigen bevolking.

Het lijkt mij dat Crone in Heerenveen bot vangt voor zijn bedelactie. Burgemeester Tjeerd van der Zwan ziet met zijn college al geen mogelijkheid om Museum Heerenveen te behoeden voor rampspoed, terwijl het hier gaat om een schamele 65.000 euro. Ook het prachtige museum Belvédère lijkt niet veilig in zijn handen, al krijgt deze nu een fooi toegestopt (een deel van de bezuiniging van Museum Heerenveen). Ooit zag ik de urn van Domela Nieuwenhuis in het Heerenveens museum op een plank staan. Ik had hem zo onder de arm mee kunnen nemen. Had ik dat maar gedaan.

Andries Veldman