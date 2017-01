(tekst: Jurgen Straver – Correspondent Zuiderburen)

‘Kan dat wel uit?’, vroegen veel mensen zich een paar jaar geleden af. De Stichting 11stedenhal diende een plan in bij de Gemeente Leeuwarden voor de bouw van een nieuwe ijshal in de provinciehoofdstad. Een tweede vierhonderdmeterbaan naast Thialf in Friesland was volgens critici overdaad. En overdaad schaadt. Het was dus maar de vraag of de opvolger van de oude versleten ijshal in Leeuwarden bestaansrecht zou hebben?

Ook de dalende belangstelling voor schaatsen werkte niet in het voordeel van de initiatiefnemers voor de nieuwe ijsbaan. Het gebrek aan natuurijs doet de belangstelling voor schaatsen de laatste jaren de das om. Al jaren loopt het aantal actieve schaatsers volgens de cijfers van de KNSB terug. Genoeg mensen twijfelden aan de haalbaarheid van een tweede ijsbaan in Friesland. ‘Waarom moet er dan 22 miljoen gemeenschapsgeld worden gebruikt voor een ijsbaan zonder toekomst?’, meenden de criticasters.

Overweldigend succes

De beelden tijdens de kerstvakantie waren alleszeggend. De rij voor de kassa tijdens de recreatieve uren begon buiten de voordeur van de 11stedenhal. Schaatsers spraken onderling af om de snelheid op de overvolle ijsbaan aan te passen in verband met de veiligheid op het ijs. De bezoekersaantallen overtreffen de verwachtingen. Dit in tegenstelling tot andere ijsbanen. Er zijn grote problemen in Enschede. Er moet daar een ton bij uit de gemeentekas om dit jaar te overleven. Banen sluiten, zoals in Assen.

