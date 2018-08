(tekst: ECPMF)

Daphne’s death: demands grow for public inquiry

by Jane Whyatt

Daphne Caruana Galizia’s sister Corinne Vella is calling for a public inquiry into who ordered the killing of the investigative journalist. She made it at the UK’s Byline Festival of independent journalism. The family has already formally made the request in writing to Malta’s Prime Minister Joseph Muscat. The response has been promised by the end of August 2018.

De vraag luidt: Waar blijft steun van de Friese media en overheden (provincie en gemeente Leeuwarden) voor nieuw initiatief onderzoek moord op Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia?

