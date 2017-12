Malta Today

(Van een correspondent)

Malta treedt in 2018 samen met Leeuwarden/Friesland aan als Culturele Hoofdstad. Op dit moment lijkt het hoofdspektakel te zijn de rechtszaak in verband met de moord op de kritische journaliste Daphne Caruana Galizia. Een aantal verdachten is kortgeleden gearresteerd. De verhoudingen op het door corruptie geplaagde eiland blijken complex.

Burgemeester Crone van Leeuwarden, CdK Arno Brok van de provincie Friesland en Tjeerd van Bekkum, opperhoofdman van de CH, zouden misschien de koppen bij elkaar moeten steken. Is het in de huidige situatie niet beter om onze banden met Malta wat losser te maken? Een ‘statement’ van deze drie heren zou goed zijn. Progressieve krachten op Malta wachten hier al eventjes op.

Liwwadders neemt hier enkele passages uit de ”gezaghebbende krant “Malta Today” over, zodat Leeuwarden en Friesland een beetje de Maltese ‘couleur locale’ kunnen proeven:

DAPHNE CARUANA GALIZIA MURDER: DRAMATIC TURN OF EVENTS AS SECOND MAGISTRATE WITHDRAWS FROM CASE

Magistrate Charmaine Gardea is the second magistrate to recuse herself from the case against George Degiorgio (ic-Ciniz), Alfred Degiorgio (il-Fulu) and Vincent Muscat (il-Kohhu), accused of murdering journalist Daphne Caruana Galizia.

The compilation of evidence against these men accused of murdering Daphne Caruana Galizia was called off for a second time this morning after Magistrate Charmaine Galea withdrew herself from the case.

George Degiorgio, Alfred Degiorgio and Vincent Muscat appeared in front of the magistrate this morning in what has to be the start of the compilation of evidence against them by the prosecution.

However, the magistrate recused herself after she indicated that the slain journalist had been critical of her appointment back in 2013. Magistrate Galea had also represented Malta Today in the libel case against Caruana Galizia at the start of het legal career. Galea is the second magistrate in four days to withdraw from the compilation of evidence.

Galea was appointed magistrate last Thursday, replacing Magistrate Donatella Frendo Dimech, who recused herself after doubt about her impartiality, based on het familiarity with Caruana Galizia’s sister, were raised by the accused.

…………………

Lawyer Jason Azzopati had pointed this out to the magistrate, saying the court should not allow itself to be manipulated by those who wish to evade the course of Justice. The release of the accused, necessitated by senseless delay, when the compilation of evidence has not even begun would be an indescribable insult to the administration of true Justice, and would only serve for the three persons accused with this infamous crime to use the court to evade the law.