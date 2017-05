“Dankzij Egbert en Alwin lopen de spelers met een glimlach het veld af.”

Leeuwarden, 12 mei 2017

“Pak jij eerste paal, dan pak ik tweede paal. De verliezers ruimen op”, roept Egbert Kuipers, trainer van het G-team van Blauw Wit ’34. Een team speciaal opgezet voor spelers met een beperking. De afgeslagen corner wordt hard richting het middenveld getrapt. In een drafje holt Egbert terug. Alwin Cuperus, de andere trainer van het elftal, sprint een van de jongste spelers glimlachend voorbij en speelt de bal bewust iets te zacht naar een teamgenoot zodat er een mooi duel om de bal ontstaat. Er wordt volop gelachen. We kijken naar de climax van een voetbaltraining op een mooie zonnige avond. De training van het jeugd G-voetbalteam van de club uit Leeuwarden loopt op zijn eind.

“Dit team uit pupillen. Daarnaast trainen we een juniorenteam. We willen graag uitbreiden zodat we drie jeugd G-teams kunnen maken. Alle kinderen met een beperking uit Leeuwarden zijn hier dus van harte welkom. We staan hier met zes trainers op het veld, dus met de begeleiding zit het wel goed”, vertelt Alwin na afloop van zijn training. De student Sociaal Pedagogische Hulpverlening werkt in het dagelijks leven met mensen met een verstandelijke beperking. “Ik ben nu mijn scriptie aan het schrijven en daarna begin ik mijn eigen bedrijf. Zodat ik zorg op maat kan aanbieden. Voor kinderen, want ik krijg zoveel energie door met hen te werken”, aldus Alwin.

Egbert en Alwin verrast met poster

Nederland telt bijna 350 voetbalclubs waar kinderen en volwassenen met een beperking kunnen voetballen. De club, Alwin en Egbert werden door de KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING verrast met een poster voor beide trainers. De drie organisaties werken samen om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. Egbert was al tien jaar jeugdtrainer bij de club toen hij werd gevraagd om het G-team te trainen. “De samenwerking verloopt eigenlijk heel erg soepel. En het leuke is dat Egbert zo’n ongelooflijk gevoel voor humor heeft. De spelers lopen hier echt met een glimlach van het veld af”, vertelt Alwin verder. En op de training doen we dus altijd mee. Meestal moet Egbert zelf opruimen eindigt Alwin met een lach.”

Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen

Voetbal zit verankerd in onze maatschappij. De sport is voor veel Nederlanders toegankelijk, maar voor een grote groep voetballiefhebbers is de weg naar de velden minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen bij de plaatselijke voetbalclub nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB competities met aangepast voetbal, het G-voetbal. Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen. Op dit moment spelen zo’n 5.000 leden G-voetbal. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING zetten zich in voor G-voetballers en de clubs. De organisaties stimuleren amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en het de aandacht te geven die het verdient.

Ga naar knvb.nl/doe-mee voor het aanbod van clubs met G-voetbal