Nu ken ik een mevrouw, ik zeg niet wie, die nog steeds snert kookt van spliterwten. Ondanks dat ik haar al diverse keren heb voorgehouden dat snert van hele erwten veel lekkerder is. Halve erwten, halve smaak! Maar omdat ze verder heel aardig is en niet te veranderen blijkt wel, ben ik mijn kookboeken ingedoken en op zoek gegaan naar een soep die met spliterwten gemaakt wordt en dan ook nog smaak heeft. Na ongeveer 3 minuten zoeken kwam ik een hart- en lichaam verwarmend recept tegen: Dahl. Indiase soep van gespleten en gedroogde peulvruchten. Een soort snert dus, maar dan vegetarisch. Hoewel ik eigenlijk wel zeker denk te weten dat mijn mevrouw er spek en rookworst in verwerkt. Zoals ik al zei, ze is niet te veranderen.

Benodigdheden:

1 gehakte ui

3 tenen knoflook uit de knijper

1 eetlepel geraspte gember

1 laurierblad

1 eetlepel zonnebloemolie

250 gram rode linzen of gele spliterwten

2 theelepels kerriepoeder

1 theelepel koenjit

7.5 deciliter groentebouillon

1 zoete aardappel, in kleine blokjes gesneden

1 rode paprika, in blokjes

1.5 deciliter kokosroom

gehakte koriander

Bereidingswijze:

Fruit de ui, de knoflook, de gember en het laurierblad in de zonnebloemolie tot de ui zacht is. Voeg de linzen of erwten toe en roer het kerriepoeder en de koenjit er door. Fruit alles nog 2 minuten. Voeg de zoete aardappel, de paprika, de bouillon en de kokosroom toe. Breng alles al roerende aan de kook. Laat de soep een half uurtje zachtjes koken. Roer van tijd tot tijd om te voorkomen dat de soep op de bodem aanbrandt. Voeg eventueel extra bouillon of water toe. Strooi er tot slot gehakte koriander over.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma