D66 vindt dat de Rekenkamer zich zou moeten buigen over Big Society en andere welzijnsprojecten die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Dat zegt Julie Bruijnincx, fractievoorzitter van de Leeuwarder D66-fractie. Bruijnincx vindt dat het doel van de welzijnsprojecten vaak onduidelijk is. Volgens haar zou de Rekenkamer kunnen aangeven aan welke voorwaarden een sociaal experiment zou moeten voldoen. ‘Er zijn nu meerdere initiatieven waarbij het voor ons als raad niet duidelijk is welke richting je die initiatieven moet meegeven. Vooraf moet je de verwachting beter in beeld zien te krijgen.’

Ook Otto van der Galiën van de nieuwe partij LIJST058 voelt voor een onderzoek door de Rekenkamer. Van der Galiën wijst op de vele geheime vergaderingen die er gevoerd zijn over onder meer het experiment Big Society. Zonder op de inhoud te willen ingaan zegt Van der Galiën: ‘Er zit nogal wat licht tussen de informatie die verstrekt wordt door het college en de mensen die in de praktijk werken.’ Van der Galiën zegt te zullen aandringen op vermindering van het aantal geheime vergaderingen. ‘Dat moet absoluut anders.’

Fokelien van der Meulen (CDA) komt maandagmorgen met een toelichting op deze zaak.

Gaat Marco Florijn het nog eens uitleggen?

Dossier Big Society blijft onbegrijpelijk rommelzootje.

Gisteravond was het aan het Hofplein weer raak. Onder leiding van een bedeesde raadsvoorzitter Rosier, vooral voor het optreden van wijkbewoner Rinus Pel toonde Arnold R. zich beducht, richtten bewoners en projectuitvoerders uit Wielenpôlle en Schepenbuurt aan het begin van de raadsvergadering hun pijlen op wethouders, ambtenaren, UWV, Amaryllis en vele anderen. Ze waren benadeeld en gemaltraiteerd, zoveel werd wel duidelijk. Er was hun groot onrecht aangedaan. Theater van de bovenste plank.

Marco Florijn en Big Society

Januari 2017 kwam vrij onverwacht het bericht dat de wethouders Ekhart (PvdA) en Douwstra (CDA) hadden ingegrepen. Met de subsidie voor het zogenaamde “Big Society”- project (op een essentieel onderdeel) was het plotseling afgelopen. Tot dan toe had vooral (ex-) wethouder Van der Molen (CDA) het project meermalen opzichtig in bescherming genomen. Het project wenste indertijd niet mee te werken aan een door de gemeente gearrangeerde evaluatie. In plaats daarvan kwam er een conferentie, met de onvermijdelijke Engelse professor P. Blond. Op twitter toonde Van der Molen zich onder de indruk. Op de conferentie zelf bepleitte ex-wethouder Marco Florijn (PvdA) veel subsidie voor dit soort projecten. Op de conferentie deed een bevriende vrouwelijke ex-wethouder uit Rotterdam een duit in Harry en Marco’s zakje. Zij – inmiddels vooraanstaand binnen de VNG – was erg gecharmeerd van de formule van Big-Society. Kortom, het “netwerk” fungeerde lekker.

Op de conferentie vertelde Marco er niet bij dat hij voorzitter was van de Raad van Toezicht van de beide – voor het binnenhalen van de gemeentelijke subsidies opgezette stichtingen Wielenpôlle en Schepenbuurt. Hij vertelde er ook niet bij dat zijn stichting Schepenbuurt al langer op voet van oorlog leefde met een andere stichting Schepenbuurt, die in de Schepenbuurt over oudere rechten beschikte. Een en ander werd voor de rechter uitgevochten. Piet Kramer versus Sip de Haan, ooit – onder leiding van Bea Moed – samen de trotse initiatiefnemers van Big Society. De rechter oordeelde in het nadeel van de stichting van Marco Florijn. Dat verhinderde niet dat Marco’s stichting – althans een aantal vrijwilligers en projectleiders – heel vervelend bleef doen.

Allemaal geheim

Heel onverkwikkelijk, waarbij het voor de geïnteresseerde burger – waar komen subsidies van de gemeente Leeuwarden terecht en wordt dat geld wel goed besteed – niet na te gaan is, wat er zich afspeelt. Een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de werkwijze van de huidige gemeenteraad. Vanaf januari – moment van stopzetten van het subsidie voor Big Society – is er met vertrouwelijke stukken en in vertrouwelijke bijeenkomsten door wethouders informatie aan de raadsleden verstrekt. Er zijn ook – door Big Society georganiseerd – publieke bijeenkomsten geweest. Daar zitten bij voortduring allerlei raadsleden bij, maar die zwijgen dan in alle talen. Voor de beleefdheid stellen ze soms nog heel even een onschuldig vraagje, en dan hebben zij het weer gehad. De overige aanwezigen in raadselen achterlatend.

Deze raadsleden worden natuurlijk erg geplaagd door al die geheime informatie. Als ze daarover naar buiten mededeling doen, dan kunnen ze misschien wel aangepakt worden. Zo mompelen ze wel eens, als je hun er rechtstreeks naar vraagt. Het fungeren als klokkenluider laten de Leeuwarder raadsleden graag aan anderen over.

Uit een uitspraak van de bezwarencommissie – gelukkig wel openbaar – bleek dat de gemeente met recht het subsidie voor Big Society had stopgezet. Een heel interessante uitspraak, die voor de vroegere wethouder Van der Molen en voor de raadsleden, die de subsidie, zo lijkt het, veel te lang lieten doorlopen, pijnlijk moet zijn geweest. Er is evenwel geen voormalige wethouder Van der Molen en ook geen raadslid geweest, die hierover verder verantwoording heeft afgelegd.

Duidelijkheid nodig.

In het verlengde van de uitspraak van de commissie doen nogal wat geruchten de ronde over dubieuze financiële procedures bij Big Society. Gisteravond roerde projectuitvoerder Bea Moed dat in haar reactie zelf even aan waar ze het had over een “revolverend fonds”, dat door de gemeente als een “smoking gun” was aangemerkt. Helaas bleef ook zij – voor de zoveelste keer – vooral steken in beschuldigingen aan het adres van anderen, en dan met name de gemeente. Dezelfde gemeente die haar heel lang van meer financiën heeft voorzien dan waar andere wijken van dromen.

Wie ook geen verantwoording heeft afgelegd is Marco Florijn. Binnen de genoemde stichtingen een belangrijk man, als beschermheer van met name Piet Kramer. En van Bea Moed, want als je aan Piet Kramer komt, dan kom je aan Bea Moed.

Vandaag lezen we in de Volkskrant grote verklaringen van onze Marco over de schuldsanering. We missen in de Leeuwarder Courant zijn toelichting op het pandemonium dat zich gisteren vanaf de publieke tribune in de gemeenteraad onder leiding van Rosier afspeelde. Ook eerdere uitbraken van de georganiseerde volkswoede in de Wielenpôlle bleven verstoken van het commentaar van Florijn. Terwijl LC-redactrice Ines Jonker hem nog niet zo lang geleden – ook weer over de schuldsanering – wel degelijk een uitgebreid podium wist te bieden. We misten vandaag in de verslaglegging van Jonker ook elke verwijzing naar de achtergrond van het hoog opgelopen conflict, bijvoorbeeld waar het gaat om de uitspraak van de bezwarencommissie. En de LC moet toch – als krant die weet waar Abraham de mosterd haalt – wel degelijk beschikken over al die vertrouwelijke informatie, waar de raadsleden ’s nachts niet van kunnen slapen.

Ines, doe er eens wat aan. Leg bijvoorbeeld eens uit wat Bea Moed nu precies bedoelde met dat “revolverend fonds”, en vraag dan ook Marco Florijn om zijn oordeel. De burger zou het allemaal graag eens goed uitgelegd zien, ook om de werkwijze van wethouders, raadsleden en politieke partijen beter te kunnen beoordelen. De lokale democratie is nu – afgaand op het dossier Big Society – een treurig rommeltje.

