(tekst: D66)

D66 stelt vragen zaak Valletta

Margreet Mulder stelt tijdens de Provinciale Statenvergadering van 20 juni a.s. mondelinge vragen aan gedeputeerde Poepjes over het uitblijven van het gesprek met de cultuurminister van Malta.

Aanleiding hiervoor is de recente uitlating van burgemeester Bonnici van Valletta – afgelopen week aanwezig bij een eilandencongres in Leeuwarden- dat hij zich geneerde voor de leiding van Valletta 2018. Een volgende stap in een langere reeks van voorvallen in reactie op de denigrerende uitlatingen van de directeur van Valletta 2018 over de vermoorde onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia.

Margreet Mulder: “ als Europese waarden als persvrijheid, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting onder druk staan moet je je daar als bestuurder in de Culturele Hoofdstad van Europa over uitspreken.”

Stappen

Eerder al nam het bestuur van de stichting LF2018 stelling tegen deze uitspraken en verbrak de bestuurlijke banden met Valletta.

Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden schaarden zich achter de stichting. De gedeputeerde aanvaardde vervolgens het aanbod van de minister van Cultuur van Malta om in een gesprek de reden van het verbreken van de banden in Leeuwarden te bespreken.

Gesprek

De gedeputeerde leek zijn aanbod serieus te nemen; voor de microfoon van Omrop Fryslân nam ze de woorden ‘geen klein bier’ in de mond. D66 verwachtte dan ook dat het gesprek op korte termijn zou plaatsvinden. Dit lijkt echter niet het geval.

Dat roept de vraag op in hoeverre de gedeputeerde daadwerkelijk staat voor de stellingname van de stichting LF2018. En hoe relevant zij een gesprek met de cultuurminister vindt

Vragen

De vragen die Margreet Mulder gaat stellen zijn deels naar de inzet van de gedeputeerde om de afspraak daadwerkelijk rond te krijgen, maar ook of de gedeputeerde kansen ziet op het herstellen van de banden met Valletta en wat hier dan volgens haar voor nodig is.