Op 10 november verscheen in de Leeuwarder Courant het artikel ‘ School Techum overvol: bso naar Zuiderburen’. In dit artikel wordt onder andere gesteld dat er onder ouders in de Leeuwarder nieuwbouwwijk Techum onrust is ontstaan over het plan van Sinne Kinderopvang om bso – kinderen met taxibusjes naar Zuiderburen te vervoeren. De onrust is ontstaan doordat ouders het heen – en – weergereis onpraktisch vinden en stellen verder dat de verandering de samenwerking tussen school en kinderopvang wordt belemmerd.

Ondanks dat de gemeente niet gaat over buitenschoolse opvang, vindt D66 het wel belangrijk dat de gemeente meedenkt over de bso – capaciteit in onze gemeente. Daarom heeft D66 Leeuwarden naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen:

1. Is de gemeente bereid om in overleg te treden met bewoners van ‘De Zuidlanden’ en de Sinne Kinderopvang om de onrust bij de bewoners weg te nemen?

2. In hoeverre faciliteert of stimuleert de gemeente particuliere kinderopvangcentra om zich in wijken te vestigen waar de bso – capaciteit aan het groeien is?

Verder heeft de D66 – fractie nog een aantal verdere vragen over het basisonderwijs in ‘De Zuidlanden’. De wijken Techum/Wiarda/Jabikswoude en de nog ontwikkelen wijken De Klamp en Middelsee zullen, naar verwachting zeer snel groeien en we verwachten dat er veel gezinnen met jonge kinderen zich hier gaan vestigen. Uit prognoses van de gemeente blijkt dat bij de IKC Wiarda en de RKBS De Sprong, twee scholen uit deze buurt, de leerlingaantallen explosief zullen stijgen. De IKC Wiarda van 427 in 2016 naar 801 leerlingen in 2025 en de RKBS De Sprong van 489 leerlingen in 2016 naar 698 in 2025 , respectievelijk een stijging van 88% en 43%.

3. OBS de Pionier en de RKBS De Sprong moeten nog gebruik maken van een noodgebouw. Wanneer verwacht de gemeente dat deze twee scholen niet meer gebruik hoe ven te maken van het noodgebouw en hun gebouwen klaar zijn voor gebruik?

4. Verwacht de gemeente ‘capaciteitsproblemen’ in het schooljaar 2019/2020 bij de scholen in ‘De Zuidlanden, aangezien de nieuwbouwprojecten voor de scholen dan nog niet af zijn.

5. In hoeverre is de vraag naar voorzieningen voor basisonderwijs aan de ene kant en aanbod aan de andere kant in ‘De Zuidlanden’ al goed op elkaar afgestemd?

