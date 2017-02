(tekst: D66)

Schriftelijke vragen: Maatwerk bij kostendelersnorm

Datum: 20-02-2017

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders

In 2015 is de kostendelersnorm binnen de participatiewet ingevoerd. Met de kostendelersnorm worden mensen die samen woonachtig zijn in een huis gekort op hun uitkering. Dit kan er toe leiden dat mensen die naar onderlinge tevredenheid met elkaar samenwonen, besluiten apart te gaan wonen. Volgens de publicatie ‘doen wat nodig is’ (City Deal Inclusieve Stad, 2016) komt dit vaak voor in situaties waar de ene persoon de mantelzorger is voor de andere. Het onderzoeksbureau Regioplan deed onderzoek naar de gevolgen van de kostendelersregeling in Amsterdam (Regioplan, 2016). Dit onderzoek concludeert eveneens dat de kostendelersnorm niet alleen gevolgen heeft voor de financiële situatie van huishoudens maar dat het ook gevolgen heeft voor de bereidheid om met meerdere personen een woning te delen (bijv. voor het verrichten van mantelzorg).

Maatwerk is essentieel. Maatwerk is op grond van diverse regels ook zeker mogelijk, zelfs zonder de ‘regelluwheid’ van de city deals, (bijvoorbeeld via het individualiseringsbeginsel ex art 18 participatiewet en het benutten van de bijzondere bijstand, of de mogelijkheid in het geval van tijdelijk verblijf, de kostendelersnorm buiten beschouwing te laten). In september 2016 heeft de vereniging PEL (vereniging platform een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden) het college gevraagd of in Leeuwarden de kostendelersnorm strikt wordt toegepast. Helaas heeft het college geen antwoord gegeven op deze vraag, ook niet na een verzoek van de D66 fractie dit wel te doen en het antwoord met de gemeenteraad te delen. Daarom stellen wij de volgende schriftelijke vragen:

Wordt in Leeuwarden de kostendelersnorm strikt toegepast?

Zijn er in de gemeente situaties waarbij het college deze norm – al dan niet tijdelijk – niet toepast?

Zo ja, hoeveel, bij welke doelgroepen en op grond van welke regelgeving? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid om in navolging van bijvoorbeeld Amsterdam en Nijmegen bewust om te gaan met de mogelijkheden maatwerk toe te passen?

