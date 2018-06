‘Ja pap, ik had die motie van de oppositie wel willen steunen, maar we doen het niet. We hebben als D66 gezamenlijk besloten dat dit incidentenpolitiek is.’ Het kersverse raadslid JOHAN MAGRé weet inmiddels hoe in Leeuwarden de hazen lopen en waar hun oogkleppen zitten. Als coalitiepartij is het mondje dicht en oogjes toe. Het is niet gewenst dat een raadslid een onafhankelijk standpunt inneemt. Johan heeft idealen, klonk het nog voor de verkiezingen. Maar eerst zal Magré zijn idealen moeten afstemmen op die van zijn fractievoorzitter. Die belt vervolgens met haar wethouder en met de PvdA-vertegenwoordiger en mogelijk nog met haar eigen campagneleider en/of strategisch adviseur. Zo gaat dat met idealen.

De discipline binnen de Leeuwarder D66-fractie wordt streng bewaakt door DIRK-JAN KIMSMA, campagneleider en de man van wethouder HILDE TJEERDEMA. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in november had de partij verwacht maar liefst acht zetels binnen te slepen. Het werden er vier zetels, evenveel als men al had. Al dat geflyer en gesjouw in de Leeuwarder wijken door de in lelijke witte jassen gestoken vrijwilligers onder leiding van Dirk-Jan Kimsma had helemaal niks opgeleverd. Ik zei toen nog tegen Kimsma: het eerste wat je nu moet doen is op zoek naar een nieuwe campagneleider. En meteen beginnen met een nieuwe, permanente campagne. Gratis advies, kost niks.

Mijn goedbedoelde advies – in lijn met dat van good old D66’er GERRIT YBEMA, die er gedegen in batste en zijn partij in zijn eentje naar zes zetels tilde – werd niet opgevolgd. Ik moest denken aan apotheker en CU’er JAN GREVING, ook een man die het woord bang uit zijn woordenboek had geschrapt en het college met cijfers en feiten om de oren sloeg. Kimsma zit nog op zijn post en opent als we niet oppassen binnenkort een restaurant aan het Ruiterskwartier. Zoiets hadden we daar nog niet. Ik ben wel een beetje benieuwd hoeveel discipline hij hier aan zijn klanten en personeel zal opleggen. En of dat een beetje strookt met de partijbeginselen. Zoals de vlag er bij D66 nu bijhangt, is een ding mij wel duidelijk: op naar de twee zetels!

De pap in dit verhaal is natuurlijk ANDRIES MAGRé. Die kwam ik in een week twee keer tegen, eerst uitrustend bij het tankstation in Grou en even later bij de Volvo-garage op bedrijventerrein De Zwette. Hoofdschuddend zat hij achter het stuur van zijn transportauto terwijl hij – voorzitter van de VVD Waadhoeke – de lokale politiek met mij door nam. ‘Ze dachten dat ze in Leeuwarden de grootste zouden worden. Nee, dan LUTZ. Schouderklopjes en kaas uitdelend op de markt. Hoe is het toch mogelijk? Lutz is leuk bezig met voorzittertje hier en adviseurtje daar,’ aldus Magré.

Magré beziet graag de wereld maar verliest zijn eigen gemeente niet uit het oog. Ook hier is het hoofdschudden geblazen. In de Waadhoeke zijn alle pijlen gericht op wethouder BAUKJE TOL van de partij SAM. Tol had onlangs een mooi verhaal waarom de sociale dienst niet naar het oude gemeentehuis van Menaldumadeel kon verhuizen. Alleen deugde dat verhaal niet, vond Magré. Ze jast er met haar verhaal dat er een gegadigde is voor het gemeentehuis tonnen doorheen. Maar in werkelijkheid willen de ambtenaren gewoon niet verkassen naar Menaldum. Ze willen volgens de wakkere voorzitter van de VVD tussen de middag lekker hun lunchpauze in Franeker doorbrengen. Tol mag voor de vakantie nog even komen vertellen hoe het zit met die gegadigde voor het gemeentehuis waardoor de gemeenschap met enorme kosten wordt opgezadeld.

Ook over Smallingerland in de kwestie De Lawei was Magré slecht te spreken. Zittend in overall achter het stuur van zijn autotransportwagen hekelde hij de voorzichtigheid van burgemeester TOM VAN MOURIK, die gewoontegetrouw de kool en de geit spaarde. ‘Alles maar weer vriendelijk uitleggen. Overal begrip voor hebben.’ Het liefst zou hij rotte appels verwijderd zien worden. Twee keer had hij in Leeuwarden geluisterd naar de inhoudsloze betogen van de nieuwe PAL/GroenLinks wethouder HERWIL VAN GELDER. ‘Dat hoeft voor mij ook niet meer.’

Magré snapt kortom weinig van de Leeuwarder politiek. Hij is niet de enige, kon ik hem melden. ‘Waarom draaien ze Zalen Schaaf nu de nek om?’ Hij vond het maar een doorzichtig verhaal om de subsidiezalen Neushoorn en de Harmonie in de benen te houden. Wat gaat er veel mis in Leeuwarden, verzuchtte hij. En de lokale VVD slaat nog geen deuk in een pakje boter, aldus de voormalige eigenaar van de Honda-garage aan de Uiterdijksterweg. Nee, als het aan Andries Magré had gelegen, dan had zijn zoon Johan een eigenwijze daad verricht en met de motie van LIJST058 en Gemeentebelangen Leeuwarden meegestemd. Die motie stelde een aantal zaken aan de orde die er de laatste tijd in Leeuwarden flink mis zijn gegaan.

Andries Veldman