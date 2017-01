Van tulpenbollen wist ik het al, maar dat je ook de bloemen en de wortelen van de dahlia’s kunt eten was nieuw voor me. Volgens het artikel in de ‘Mail online’ smaken ze een beetje als asperges, maar ook als venkel en selderij. En dat is best wel verwarrend, zeker als er dan ook nog bij staat dat je ze kunt gebruiken als een aardappel. Nu is me voor deze rubriek niets te gek en ben ik naar een groot winkelbedrijf gegaan en heb me voor 69 eurocent twee dahliaknollen aangeschaft. Nu had ik die meteen kunnen verwerken tot een gerecht, maar dan zou ik jullie niet kunnen vertellen hoe de bloemen smaken. De eerste groene puntjes komen nu al net boven de potgrond uit en ik verwacht dat over een week of 6 het recept voor gefrituurde dahlia’s in de krant komt, maar waarschijnlijk eerst de gestoofde daglelies.

Benodigdheden:

4 eetlepels zonnebloemolie

1 theelepel mosterdzaad

1 theelepel komijnzaad

6 grote aardappelen, geschild en in blokjes van 2.5 centimeter

2 theelepel gemalen korianderzaad

1 theelepel koenjit

1 theelepel chilipoeder

4 theelepel bruine suiker

3 eetlepels balsamicoazijn

50 gram tomatenpuree

2.5 deciliter kokend water

zout

Bereidingswijze:

Verwarm de olie in een pan en fruit hierin het mosterdzaad en het komijnzaad tot ze beginnen te ‘poppen’. Voeg de aardappelblokjes toe en schep alles goed door elkaar. Voeg nu de resterende ingrediënten toe. Doe een deksel op de pan en sudder tot de aardappelblokjes gaar zijn. Haal het deksel van de pan en laat het kookvocht iets indikken.

Eet deze aardappelen bij hete kip of een Oosters visgerecht.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma