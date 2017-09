(Tekst: Fryslân 1)

Ach, relativeerde de woordvoerder van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, zo’n verwacht bezoekersaantal is ‘ook maar een marketing tool, een commercieel vehikel, om de jury over te halen.’ Die fopperij is dus gelukt. In mijn kroeg noemen ze zulks de kluit belazeren.

Door Wiebe Pennewaard

Aan de feiten valt niet te tornen. Het vier jaar geleden aan de jury voorgelegde bidbook meldt eenduidig: ‘Leeuwarden2018 attracks four million visitors’. Ook elders in deze presentatie en later in de tijd sprak de organisatie consequent over 4 miljoen bezoekers aan alle culturele evenementen. Opeens dook het nogal lagere aantal van 1,4 miljoen bezoekers op. Die gemiddeld elk zo’n drie evenementen bezoeken, wat leidt tot in totaal 4 miljoen bezoeken. Dat was ook steeds bedoeld, zei de organisatie: niet ‘bezoekers’ maar ‘bezoeken’.

