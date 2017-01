(tekst: ChristenUnie)

Meer Leeuwarders staan onder financieel toezicht (L.C. 3 januari)

Een verontrustend en verbazingwekkend artikel dat terecht afgelopen week in de pers verscheen. Verbazingwekkend omdat we in Nederland een systeem kennen voor de aanpak van schuldenproblematiek, de bewindvoering, waarvan maar de vraag is in hoeverre dit effectief is en een open eind financiering met zich meebrengt die door de gemeenten nauwelijks is te beïnvloeden. Alhoewel: uit contact met de rechtbank blijkt dat men daar vindt dat de gemeente haar loketfunctie aan de voordeur goed op orde moet hebben waar de rechter niet anders kan doen dan de wet hanteren. Ook blijkt dat de rechtbank meerdere gemeenten er al herhaaldelijk op heeft gewezen dat er, indien opportuun, verzocht kan worden om beëindiging van het bewind. Iets dat tot nu toe nog nooit is gebeurd!

Schuld kost geld, aan de lokale overheid, dus aan de samenleving, maar ook aan de bezitter van de schuld zelf. Heb je al moeite met het afbetalen van je schulden, komen daar nog een keer de kosten voor de bewindvoerder bovenop. Als de hulp van een bewindvoerder nu effectief was zou dat nog tot daaraan toe zijn. Maar waar schuldproblematiek vaak ingrijpend en meervoudig is en intensieve ondersteuning noodzakelijk maakt, geeft de rechtbank aan dat hen blijkt bij de jaarlijkse verantwoording dat bewindvoerders niet eens een persoonlijk contact hebben gehad met de hulpvrager. De 2,7 miljoen euro uit het budget voor de minima die bewindvoering de gemeente Leeuwarden in 2016 heeft gekost, is uitgekeerd aan een 40’tal bewindvoerders waarvan er enkele door de woordvoerder van de gemeente zelfs malafide worden genoemd.

Omdat we van mening zijn dat de genoemde 2,7 miljoen euro op een betere, effectievere manier ten gunste van de Leeuwarder minima kan worden aangewend heeft de ChristenUnie samen met het CDA bij de begrotingsbespreking voor 2017 een motie ingediend die het college oproept zelf meer verantwoordelijk te worden en de rollen te gaan verleggen. Dat kan door voor de schuldhulpverlening veel meer gebruik te gaan maken van de oren, ogen en handen in de wijk, – de Sociale Wijkteams. Het doet dan ook deugd te lezen dat daartoe stappen zijn gezet en Amaryllis aangeeft dat dit inmiddels ook vruchten afwerpt.

De Sociale Wijkteams die sedert de transitie van het sociale domein naar de gemeente in alle dorpen en wijken actief zijn hebben steeds beter zicht op wat zich afspeelt in de dorpen en wijken. Hebben reeds expertise op het gebied van schuldhulpverlening en kunnen dit in samenhang met de andere problematiek waarmee schulden vaak gepaard gaan aanpakken. Hebben ook mogelijkheden voor meer en informele contacten met hulpvragers. Er is dus alle reden de Sociale Wijkteams een belangrijke rol toe te bedelen bij het bestrijden van schuldproblematiek. Het moet echter niet zo zijn dat zij, bovenop de ingewikkelde taak die zij nu al hebben, deze problematiek er nog eens bij krijgen. Daarom zal een substantieel deel van de kosten voor bewindvoering die zij ‘inverdienen’ moeten worden aangewend voor versterken van die Sociale Wijkteams. Daar zal de ChristenUnie het college -geheel volgens onze door de Raad aangenomen motie- op controleren, ten behoeve van de mensen die hulp nodig hebben én om de gemeentelijke financiën beter te beheren.

Annemieke Hage, gemeenteraadslid ChristenUnie Leeuwarden

Hans van Reenen, fractieassistent