De aanstaande ChristenUnie-politicus Gerben Huisman kreeg vanmiddag de wind van voren tijdens een politiek debat met ethische vraagstukken op de Friese Poort in Leeuwarden. Opmerkelijk, omdat de christelijke waarden van Huisman regelmatig botsten met die van de scholieren van de christelijke school. De scholieren van de opleiding zorg en verpleegkunde (tweede jaar) vertelden verhalen uit de dagelijkse praktijk waar ze als stagiaires mee te maken krijgen. Vooral de stelling Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een eind aan hun leven te maken leidde tot veel discussie met Huisman.

De scholieren vonden dat Huisman (ambtenaar bij de provincie Friesland; nummer 11 op de landelijke lijst) het zicht op de praktijk mist. In soms felle bewoordingen werd hem te verstaan gegeven dat die praktijk genuanceerd ligt. De scholieren noemden als voorbeeld een Alzheimerpatiënt in een uitzichtloze positie. De patiënt wil niet meer leven, maar is niet meer rechtsbevoegd om hierin stappen te ondernemen. Patiënt en familieleden zijn ten einde raad. Het proces sleept al twee jaar. Toen Huisman hier een 90-jarige kerkgenote tegenover stelde die nog volop in het leven staat keerde de zaal zich tegen hem. Jelmer Staal (voormalig PvdA-raadslid; nummer 51 op de landelijke lijst) reageerde: ‘Ik word hier boos over.’ Wethouder Isabelle Diks (PAL/GroenLinks; nummer 19 op de landelijke lijst) en kandidaat-kamerlid Antje Diertens (D66; nummer 18 op de landelijke lijst) keurden de vergelijkging af.

Ook in het standpunt over een verplichte stage voor jongeren stond de CU-politicus alleen. Een jongere gaf aan tijd te kort te komen om de reguliere studie te voltooien. ‘Er is mij al geadviseerd om geen bijbaantjes te nemen.’ Een verplichte stage leek haar onhaalbaar. Een docente vroeg zich af waar al die stageplaatsen vandaan moeten komen. Tegen Huisman: ‘Die zijn er niet. Er zijn meerdere opleidingen die op de stagemarkt actief zijn.’

Als het aan de scholieren ligt dan zouden ze graag meer tijd doorbrengen bij bedrijven en instellingen. Daar leren ze het meest en op een effectieve wijze. De vraag luidde of de 1080-uren regeling afgeschaft zou moeten worden. Ooit ingesteld om de kwaliteit van het onderwijs (1080 verplichte lesuren per jaar) te verhogen. Schaf de school maar af, was vrij vertaald het antwoord. ‘We leren veel meer in de praktijk dan het oefenen op poppen die niks terugzeggen’, aldus scholiere Merel. ‘Bovendien moeten we met z’n allen wachten tot we aan de beurt zijn met die poppen.’

Ook bij het onderwerp legalisering van de wietteelt bleek Huisman met zijn opvattingen de vreemde eend in de bijt. Het voorstel van D66 werd breed omarmd en verdedigd door kandidaat-kamerlid Antje Diertens. De scholieren vroegen zich af waarom er geen strenger beleid wordt gevoerd bij de consumptie van alcohol.