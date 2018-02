(tekst: ChristenUnie)

Leeuwarden, 2 februari 2018

Geacht college,

Asbest wordt beschouwd als een zeer gevaarlijke stof die met de grootste voorzichtigheid, volgens wettelijke normen, wordt ingezameld, afgevoerd en opgeslagen. De ChristenUnie heeft gehoord dat er bij afvalverwerkingsbedrijf ‘Omrin’, waar gemeente Leeuwarden aandeelhouder van is, anders dan men zou verwachten wordt omgegaan met de opslag van asbest op de locatie Heerenveen.

Daarom stelt ChristenUnie Leeuwarden de volgende vragen aan u:

Is het college is op de hoogte op welke wijze onze asbest wordt opgeslagen in onze buurgemeente Heerenveen? En kunt u dit toelichten waarom wel of waarom niet?

Deelt het college de zorgen van de ChristenUnie dat bij het storten van het asbest, op de huidige wijze, op de Omrin locatie in Heerenveen asbestdeeltjes kunnen vrijkomen?

Zo ja, kan het college dan aangeven welke actie zij daarop binnen de gemeenschappelijke regeling voornemens is te ondernemen?

Hoeveel asbest denkt het college binnen het mandaat van de G.R. nog zal worden aangeleverd tot 2024, vanaf deze datum asbesthoudende materialen op o.a. daken verboden zal zijn?

Kan het college ermee instemmen dat een zeer grote hoeveelheid asbest, verpakt in plastic als erfenis voor de komende generaties wordt gedumpt? Waarom wel of waarom niet?

Zo niet, welk initiatief wil het college dan ondernemen binnen de gemeenschappelijke regeling om te komen tot een verantwoorde, duurzame verwerking van asbesthoudende materialen?

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Frits Rijpma