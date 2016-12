Mooie opening op de voorpagina van stadsblad Liwwadders: CROSS-OVERS, START-UPS, CROSS-SECTORAAL INNOVEREN, INNOVATIE PACT FRYSLAN, LAUNCHING CUSTOMER, NOORDELIJK INNOVATION BOARD, DESIGN FACTORY, FABLAB, BESTART INQUBATORS, ENERGIECAMPUS, PILOT BLURRING, HOSPITALITY PROJECTEN, EETBARE STAD EN GA ZO MAAR DOOR … Allemaal kreten afkomstig uit beleidsstukken van de gemeente Leeuwarden over lokale economie. Met zoveel fraaie woorden zou je bijna denken dat het in deze stad als tierelier draait. Misschien kijk ik niet zo goed, maar ik zie niks. Toen Leeuwarden nog meerdere boekwinkels telde kon je altijd wel ergens voor een zacht prijsje een boek(je) kopen waarvoor anderen geen belangstelling hadden. Zo kocht ik ooit voor weinig geld het boekje getiteld The Nature of Technology. Geschreven door W. Brian Arthur ( http://en.wikipedia.org/wiki/W._Brian_Arthur ) die in zijn jeugd begon met een technische studie en eindigde als econoom. Vooral de wisselwerking tussen technologie en economie bleek hem te fascineren. Die wisselwerking heeft de kenmerken van een complex adaptief systeem, niet verrassend heeft de schrijver connecties met het Amerikaanse Santa Fe Institute ( http://www.santafe.edu ).

De Water Campus in Leeuwarden is in de Europese prijzen gevallen las ik in de nieuwsbrief van Wetsus. Mooi natuurlijk wanneer externe deskundigen van mening zijn dat het lokale cluster rondom watertechnologie volgens het boekje tot stand is gekomen. Voor het overige zie ik niet veel nieuw(s) voorbij komen in die nieuwsbrieven en pr-uitgaven, het zijn steevast dezelfde zaken die veelbelovend zijn. Keer op keer komt HydroWashr voorbij, een apparaat waarmee je zonder zeep en weinig water je handen kunt wassen. Dat ding gaat zichzelf verkopen want een eenvoudig en helder verdienmodel. Organisaties kunnen op facilitaire kosten besparen, de rekensommen zijn eenvoudig: hoeveel kosten die apparaten en hoeveel besparing kunnen we realiseren. Geen idee wanneer die HydroWashr seriematig geproduceerd gaat worden, ik heb nooit de indruk gehad dat de ontwerper plannen en ambities heeft om een fabriek op te zetten en te runnen. De interesse van de beste man gaat inmiddels uit naar de verdere ontwikkeling van een zoutwaterbatterij waarvoor Wetsus Europese subsidie heeft gekregen. Als ik goed heb opgelet start het bedrijf achter die zoutwaterbatterij niet in Leeuwarden maar in Delft. Wanneer het gaat om nieuwe werkgelegenheid dan gaat watertechnologie alleen ons niet redden.

De wisselwerking tussen technologie en economie is een lastige, gelet op bovenstaande kreten hebben beleidsmakers in Leeuwarden er nog niks van begrepen. In ieder geval heeft de redactie van stadsblad Liwwadders dat door en dat is al pure winst. Holle kreten zonder inhoud.