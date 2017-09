(tekst: persbericht van Plus Magazine)

Landelijk onderzoek Plus Magazine

Crematoria: wirwar van tarieven

De tarieven die crematoria in ons land hanteren lopen enorm uiteen. Bovendien is door een wirwar van prijzen vaak onduidelijk wat er voor een crematie en nazit kost, zo concludeert Plus Magazine na een prijsvergelijking van 92 uitvaartcentra.

Volgens het onderzoek van Plus Magazine kan een eenvoudige crematie kan bij het ene crematorium honderden euro’s duurder uitpakken dan bij het andere. Het duurste crematorium van Nederland staat in Lisse. Een crematie met anderhalf uur gebruik van de aula en de koffiekamer kost bij Crematorium Duin- en Bollenstreek 1650 euro. In Maassluis zijn nabestaanden voor datzelfde pakket slechts 1098 euro kwijt. Wie kiest voor alléén cremeren zonder gebruik van aula of koffiekamer, betaalt daar bij Schifferheide in Kerkrade 470 euro voor. Bij Duin- en Bollenstreek is dat 1100 euro.

In een reactie laat crematorium Duin- en Bollenstreek weten dat ‘de prijs klopt bij de service die wij bieden.’

Het valt Plus Magazine op dat crematoria vaak een wirwar van tarieven hanteren. Redacteur Erik Bogaards: “Zo is er vaak een soort boete voor ‘niet-gereserveerde overschrijding van de tijd’. Dus als je afspreekt dat de nazit in de koffiekamer drie kwartier duurt, maar het loopt uit, dan moet je soms flink bijbetalen: 125 euro per kwartier is niets bijzonders. Er was zelfs een uitschieter van 500 euro.

Ook wordt er vaak extra gerekend voor bijvoorbeeld het gebruik van het orgel, een CD/DVD, een draagbaar en meer van dat soort zaken. Zo kan een crematie soms veel hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.”

De Landelijke Vereniging van Crematoria weerspreekt dat er sprake zou zijn van een wirwar van tarieven. Voorzitter Jaap Blaak: “We proberen als branche juist zo transparant mogelijk te zijn, zodat mensen precies zien waar ze wel en niet voor betalen. Maar ja, dat kan ook leiden tot ingewikkelde facturen.” Blaak is dan ook voorstander van eenvoudiger tarieven met bijvoorbeeld een vaste prijs voor alle faciliteiten gedurende een vooraf afgesproken periode.

Bogaards: “Probleem is natuurlijk dat je bij een onverwacht overlijden niet op je gemak crematoria gaat vergelijken. Dan heb je wel wat anders aan je hoofd, daarom hebben wij dit onderzoek gedaan. Want wie wel de moeite neemt om wat zaken op een rij te zetten, kan ook op een uitvaart geld besparen. Nabestaanden zijn namelijk niet verplicht om voor het dichtstbijzijnde crematorium te kiezen.”

Het volledige onderzoek is te vinden in de nieuwe Plus Magazine die vanaf 22 september in de winkels lig