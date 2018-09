Een serie artikelen van dr Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie,

over een zelfstandiger optreden van lagere overheden, geldverspilling en

aantasting van onze democratie.

NIET BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN

Strijk en zet beroept de overheid zich op informatie die afkomstig is

van het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau

(SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) of een van de vele

andere van overheidsfinanciering afhankelijke instituten.

Deze instellingen vertegenwoordigen een enorm onderzoekspotentieel en

zijn daardoor niet weg te denken uit de belangrijke beleidsprocessen

in dit land. Betrekken we hierbij behalve de 3 hiervoor genoemde

instellingen ook nog het KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut),

het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en TNO

(Technisch Natuurwetenschappelijk Onderzoek), dan gaat het om meer dan

5000 medewerkers. Geen wonder dus dat de particuliere sector van

beleidsonderzoeksbureaus met enige jaloezie naar deze dominante en qua

toegang tot de markt bevoorrechte concurrenten kijkt. (Zie: website

VBO, Vereniging van Beleidsonderzoek)

Op deze staatsinstellingen is de “Regeling van de minister-president,

minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de

aanwijzingen voor de Planbureaus (2012)” van toepassing. Daarin wordt

gesteld, dat de bewindslieden deze bureaus geen aanwijzingen mogen

geven over de methodiek en de inhoud van de rapportages. Verder is het

belangrijk dat de eerstverantwoordelijke bewindslieden ervoor zorgen

dat er toezicht wordt gehouden op de wetenschappelijke kwaliteit en de

maatschappelijke relevantie van de Planbureaus. In alle gevallen valt

het op dat over de zo belangrijke onafhankelijkheid van de

onderzoekers niet wordt gerept.

Uit de juist genoemde aanwijzingen en de jaarverslagen valt te ontlenen dat:

1. De organisaties deel uitmaken van ministeries.

2. De bazen (hoofddirecteuren) worden benoemd door de rijksoverheid.

In een aantal gevallen speelt daarbij de politieke voorkeur van de

sollicitanten een rol.

3. Het onderzoeksprogramma behoeft de goedkeuring van de meest

betrokken minister(s).

4. Er mag geen onderzoek worden verricht naar zaken die strijdig zijn

met het algemeen belang.

5. Er mogen uitsluitend onderzoeksopdrachten worden aanvaard afkomstig

uit overheidskringen.

Ondanks de nadruk die men graag legt op de wetenschappelijkheid van de

instituten gaat het wel om een gekooide wetenschap. Namelijk gekooid

om binnen de lijntjes van het politiek correcte te blijven. Terwijl de

essentie van wetenschap juist is, dat het wél over de lijntjes kleurt.

Deze ingesnoerde vrijheid van de onderzoeksbureaus reduceert hun

potentiële betekenis voor de maatschappij.

De diverse jaarverslagen wekken de indruk dat bij de

onderzoeksinstellingen een gevoel van isolement heerst. Veel van deze

organisaties hunkeren naar erkenning van buiten. Daarom inventariseren

zij ietwat zielig het aantal keren dat hun instelling wordt geciteerd

of in de media wordt genoemd. Zelfs het CBS doet hieraan mee. Tevens

melden diverse instellingen dat zij publieks- en mediagerichte

programma’s willen ontwikkelen.

Hier kan een bron van perverse prikkels liggen. Want het lukt het best

om de gewenste aandacht van de buitenwereld te trekken als er iets

bijzonders aan de hand is. Alleen dan kun je ook belangstelling van de

media verwachten. Dus is het wel erg verleidelijk om zoveel mogelijk

met opzienbarende, en bij voorkeur zelfs alarmerende scenario’s naar

buiten te komen. Dat scoort het best bij de pers en de politiek. In

die volgorde want de politieke aandacht wordt vaak door de pers

geïnitieerd.

De vraag dingt zich op of het gebrek aan aandacht voor bedoelde

instellingen niet een gevolg is van de eigen overproductie aan

rapporten. Neem het PBL, SCP, CPB en RIVM. Aan het internet valt te

ontlenen dat dit kwartet instellingen een jaarproductie heeft van ca.

350 rapporten. Dat betekent dus dat er gemiddeld genomen elke dag van

het jaar een nieuw rapport verschijnt.

Maar dit is lang niet alles. Want er zijn in de sfeer van de overheid,

de semi-overheid en het particuliere bedrijfsleven nog tientallen, zo

geen honderden, instellingen van onderzoek, die ook bijdragen aan de

productie van beleidsrapporten. Hier is sprake van een

onoverzichtelijke massaproductie. Voor de instellingen die in deze

mêlee van rapporten enerzijds willen opvallen bij de media of bij de

politiek maar anderzijds de gewenst wetenschappelijke scepsis en

terughoudendheid willen betrachten, ligt hier een vrijwel onbegonnen

opgaaf. Al met al een erg ongezonde toestand. Informatie verliest zijn

waarde als er sprake is van overkill. Daaruit ontstaat chaos, de

ideale voedingsbodem voor onkruid.