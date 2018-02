Het contract met de Leeuwarder raadsgriffier Lia Randsdorp wordt niet verlengd. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taken op onvoldoende wijze. Meerdere raadsleden hebben grote moeite met haar manier van werken. Randsdorp wordt door hen meer gezien als verlengstuk van het college in plaats van partner van de gemeenteraad.

Randsdorp wordt verweten selectief om te gaan met beleidsstukken en vragen die ze voorlegt aan het college. Ze houdt stukken achter en wordt gezien als verlengstuk van het college, aldus een direct betrokkene.

Op het internet circuleren allerlei verhalen over Randsdorp die het beeld in Leeuwarden lijken te bevestigen. Randsdorp raakte eerder in conflict in Delft en in Zaanstad. Ransdorp is interim en heeft een contract tot 1 april. Met de conflicten in Delft en Zaanstad in het achterhoofd vinden betrokkenen het een raadsel waarom de griffier twee jaar geleden in Leeuwarden werd benoemd.