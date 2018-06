(tekst: advertorial)

Consument betaalt flink voor verwijderen gaskraan

Ons gasverbruik in huis ligt flink onder de loep. Groningen is volop in het nieuws vanwege de aardbevingen en de regering heeft besloten deze gaskraan dicht te draaien in 2030.

Nu moeten we massaal van het gas af. Maar wist je dat je als consument een flinke rekening kunt verwachten voor het verwijderen van je gasaansluiting?

Gas en je energierekening

Het gebruik van gas is niet goed voor het milieu. Naast de gevolgen die het gas uit Groningen op de bodem daar heeft, komt er bij de verbranding van gas CO2 vrij. Daarvan weten we allemaal wel dat dit zorgt voor opwarming van de aarde. De rekening die wij aan onze energieleverancier betalen bestaat daarbij voor het grootste gedeelte uit kosten voor gas.

Deze twee redenen zijn de belangrijkste voor mensen om een alternatief voor gas te zoeken.

Alternatieven voor gas

Er zijn verschillende alternatieven voor gas. Als eerste kun je natuurlijk elektrisch gaan koken. Daarbij kun je door middel van een warmtepomp water warm maken voor de verwarming van je huis. Met een bijbehorende boiler kun je het douchewater verwarmen. Op deze manier heb je geen gas meer nodig.

Dan heb je dus ook geen gasaansluiting meer nodig zou je zeggen. Je blijft hier namelijk wel kosten voor betalen. Vastrecht heet dat. Een soort abonnementskosten voor het gebruik van de gasaansluiting.

Kosten afsluiten gasaansluiting

Op dit moment rekenen de meeste netbeheerders een fors bedrag voor het verwijderen van je gasaansluiting. Hierbij moet je denken aan bedragen tussen de €346,- en €623,-.

Dat is heel erg veel geld voor iets wat toch ook wel gestimuleerd zou moeten worden.

Een andere mogelijkheid voor het verwijderen van je gasaansluiting is om deze te laten afdoppen. Hij wordt dan verzegeld. Hiervan zegt men wel dat daar gevaar van lekken in zit omdat er druk op de aansluiting blijft staan. De kosten hiervan liggen lager en zijn ongeveer €100,-.

Gasgebruik in de toekomst

Netbeheerders zijn in overleg met gemeentes om te kijken of het verwijderen van gasaansluitingen centraler geregeld kan worden in plaats van individueel zoals op dit moment. Hopelijk kan dit de kosten drukken.

Wil jij in de tussentijd de kosten van je huidige energierekening drukken? Energie vergelijken bespaart je veel geld! Door te vergelijken welke energieleverancier het goedkoopste gas en de goedkoopste stroom biedt en hiernaar over te stappen, scheelt je jaarlijks zo'n €350,-. Dit kun jij dan weer investeren in een warmtepomp of zonnepanelen.