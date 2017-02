(tekst: ingezonden)

Beste mensen,

Wij hebben vanmiddag een zeer teleurstellend besluit van het college van B&W mogen ontvangen, dat ons op geen enkele wijze tegemoet is gekomen. Omdat het college van B&W gisteren nog niet met een besluit is gekomen, hebben wij zelf vanochtend vroeg een voorstel aan het college gedaan, waarbij er plek is voor de Wylde Weide en de Groene Oase van Sam Westra.

In het door het college genomen besluit is men zich volledig vast blijven houden aan de voorlopige gunningsbeslissing en is men niet bereid om Sam en zijn kudde op een gelijkwaardige wijze te faciliteren. Het interview van Omrop Fryslân vanmiddag met wethouder Douwstra ervaren wij als een koude en kille douche. We zullen ons morgen diep beraden of het gesprek met de wethouder nog wel zin i.v.m. met deze door hem en het college ingenomen positie.

Met vriendelijke groet,

Ben van Remmerden

Coördinator Actiecomité ‘Pro-Sam en zijn kudde’