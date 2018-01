Collegeprogramma Leeuwarden valt erg tegen

(Van een correspondent)

Verslaggever Erwin Boers van de Leeuwarder Courant is vandaag op dreef in zijn bespreking van het programma van het nieuwe college van b. en w. in Leeuwarden. “Coalitie vermijdt hete hangijzers”, “vlak en voorspelbaar”, “juist wat er niet staat, maakt nieuwsgierig”. Het is jammer dat de analyse van Boers pas op pagina 25 van de LC te vinden is. Dit had minimaal pagina 3 horen te zijn.

Nog even ter herinnering. Het nieuwe college steunt op vier partijen: PvdA, CDA, Groen Links en D66.Voor de verkiezingen waren 98,253 kiezers opgeroepen. Daarvan ging 40.52% naar de stembus. 60% van de kiezers liet het afweten. Drie van deze vier partijen verloren vergeleken met de vorige verkiezingen. PvdA verloor 3,24%, CDA 2,53% en D66 2,39%. Alleen Groen Links boekte winst, 2,33%. Een coalitie vooral van verliezers dus. Dat noopt tot bescheidenheid. Het noopt ook tot helderheid. Helaas – zoals Boers constateert – er is sprake van veel zwijgzaamheid en mist.

In de verkiezingscampagne trok Jacobi van de PvdA de aandacht met haar steun voor Jacobse (Gemeentebelangen). (Top)ambtenaren hebben in Leeuwarden te veel macht. Wat gaan we daaraan doen? In het collegeprogramma is er niets over te vinden.

Informateur Otten signaleerde in zijn informatieronde dat de opkomst “betrekkelijk laag” was. Dat is eufemistisch uitgedrukt. In het collegeprogramma vinden we helaas niets over een aanpak van dit centrale probleem. Er wordt daarmee volledig heengewandeld over het gebrek aan legitimiteit dat deze gemeenteraad – evenals de vorige – vertoont. Ook geen enkele terugblik op de pogingen van de vorige raad om met de nieuwe formule van het “Politiek Podium” meer betrokkenheid te realiseren. Hier was – en dat valt ook D66 sterk kwalijk te nemen – nu eindelijk openheid nodig. Wat gebeurde er met de evaluatie van het Politiek Podium. Wat leverde de ‘therapie’, volgens de omschrijving van Hilde Tjeerdema (D66), waarin de raad en college zich hadden begeven, op?

Het programma heeft de titel “De Kracht van Samen” gekregen. Nogal twijfelachtig gelet op de lage participatie bij de verkiezingen. “Iedereen doet mee!” – zo lezen we al meteen aan het begin van het programma. Volgens de wetten van het linguïstisch programmeren volgt daar meteen op: “Het gaat dus goed met Leeuwarden”. En zo wemelt dit document van de staccato – zinnetjes, die de behoefte verraden om tegen beter weten in (de financiële situatie) aan borstklopperij te doen.

“In dialoog”- heet het dan ineens. “Als we durven vertrouwen op de kracht , bevlogenheid en het leiderschap van mensen zelf, komen we tot oplossingen die werken. Daarbij zien we een belangrijke verbindende rol weggelegd voor onze burgemeester.“

Misschien kan de burgemeester Amaryllis er ook wel even bij doen. De directeur De Boer is kort geleden opgestapt. Hij had Amaryllis gebracht op het punt dat nodig was, sprak deze man bij zijn vertrek tot ieders verwondering. De gemeente kort nu het budget van zijn instelling met de helft (vijf miljoen euro). Prestaties, die helaas ook in het nieuwe collegeprogramma niet worden uitgelegd.

WELLZO is ook niet langer de vaste partner, die het – waarom eigenlijk – de laatste jaren was. Sneu voor de directeur Ernst Jansen, die destijds zo bekwaam – en vooral door de PvdA bejubeld – aan de lancering van Amaryllis alsmede WELLZO gestalte gaf. Beide waren het – in Leeuwarden niet ongebruikelijk – al bij de start succes-verhalen. De realiteit haalde ons weer in.

Wanneer komt het verhaal waarin werkelijk verantwoording wordt afgelegd over wat er de afgelopen jaren – onder wethouder Ekhart – op het ‘sociaal domein’ allemaal fout ging? Een mooie kans voor de nieuwe wethouder van Groen Links.

Burgemeester Crone vanmiddag bij BNR: we hopen dat de burgers de bezuinigingen niet gaan merken. Kortingen worden volgens Crone opgevangen door efficiënt te gaan werken.