‘Troelstra draait zich om in zijn graf.’ Berend te Biezebeek is verontwaardigd over de houding van de PvdA rond recreatiegebied De Froskepôlle. Te Biesebeek voert al enige tijd actie om het in zijn ogen verloederde gebied op te waarderen en terug te geven aan de recreanten met de smalle beurs. ‘Dat zou de PvdA toch moeten aanspreken?’

Het tegenovergestelde lijkt nu te gaan gebeuren, vreest Te Biezebeek die met Harm Mink (secretaris van ondernemersvereniging De Hemrik en oud-PvdA raadslid) lid is van de werkgroep Froskepôlle. ‘We hebben gesprekken gevoerd met ambtenaren maar zijn nog niet veel opgeschoten. Nu wil de PvdA hondenbezitters ruim baan geven. Hoe haal je het in je hoofd. Dit mooie gebied moet weer worden onderhouden en teruggegeven aan de oorspronkelijke bezoekers.’

Het college van b en w van Leeuwarden wil de lijn van de PvdA enigszins volgen en schrijft dinsdag:

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over het huidige gebruik van de hondenlosloopgebieden Bisschopsrak en de Froskepôlle. Op het terrein van de Bisschopsrak wordt momenteel gebouwd: de Energiecampus. Hierdoor is het terrein afgesloten voor het publiek. Gelukkig heeft de gemeente nog ruim 50 andere losloopgebieden voor honden. Voor de Froskepôlle zou de PvdA graag het bestaande hondenlosloopgebied aan de westzijde voor een deel van het jaar willen uitbreiden tot de gehele Froskepôlle. Het college vindt dat op het oostelijk deel van de Froskepôlle naast honden ook andere zaken van belang zijn: de dagrecreatie en het qua natuur waardevolle gebied. Hier is het schoonste zwemwater voor recreatief gebruik door mensen en broeden zeldzame vogels waaronder de ijsvogel. Het college wil eerst een ecologische quickscan laten uitvoeren voor dit oostelijk deel. Mocht het verantwoord zijn dan kan wat het college betreft, de mogelijkheid om aangelijnd te wandelen met honden in het oostelijk deel worden toegestaan buiten het broed en recreantenseizoen (vanaf september tot 1 maart).