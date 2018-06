(tekst: college van b en w geeft ‘antwoord’ na vragen PAL/GroenLinks; wat de gemeente gaat doen is niet duidelijk)

Er is in de afgelopen jaren sprake van een toenemend gebruik van houtkachels in particuliere huishoudens. Steeds meer bewoners komen met klachten bij de gemeente over overlast van houtrook. Men verwacht van de gemeente dat deze handhavingsmaatregelen treft tegen de overlast. Aangezien ook steeds meer gemeenten met de problematiek van houtrookoverlast te maken hebben, wordt de roep groter om adequate regelgeving om de overlast en gezondheidseffecten te kunnen meten. Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft begin dit jaar de resultaten van haar onderzoek over de aanpak van deze problematiek bekend gemaakt aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Deze onderzoeksresultaten zijn ook besproken tijdens de bijeenkomst van de VNG-commissie Milieu en Mobiliteit over Houtrook op 19 april 2018.