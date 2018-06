(tekst: college b en w)

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de motie aangaande de uitfasering van rubbergranulaat en dan met name over het deel “om in overleg met de gebruikers van de kunstgrasvelden tot een acceptabel gebruik van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat te komen, met expliciete aandacht voor kinderen tot 12 jaar”.

Het college antwoord dat iedere voetbalvereniging in Leeuwarden beschikt over tenminste 1 natuurgrasveld. De betreffende groep jeugd kan voor de trainingen gebruik maken van deze natuurgras wedstrijdvelden. Het college is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het inplannen van het gebruik van de velden voor zowel wedstrijden als trainingen primair de verantwoordelijkheid is van de verschillende clubbesturen in overleg met de bv. Sport.