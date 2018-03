Grutte opskuor om boekje oer puberteit It hie in boekje wurde moatten dat op in humoristyske wize de soargen fan pubers behannele. Op ‘e so [...]

Volvo XC40 is auto fan it jier 2018 Foar it earst is in Volvo auto fan it jier wurden. De priis giet dit jier nei de XC40, in nije sanea [...]

Farrende eksposysje De Tocht bliuwt noch efkes yn Drylts Yn ferbân mei de iisgong kin it histoaryske sylskip de Tromp – mei oan board de unike eksposysje ‘De [...]

Rely-priisfraach 2018 iepensteld LJOUWERT – De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. Wa’t ga [...]

Waarpraatsje: winter komt net werom DE JOUWER – Mei myld waar is der in ein kommen oan in tige kâlde perioade. De winter komt net werom. [...]

My Sarie Marais Kollum fan Aant Mulder It is hast alwer in pear wike lyn dat we suver sjongend werom nei hûs ta ried [...]