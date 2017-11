(tekst: Verenigd Links)

Kan dit eigenlijk wel?

Wie deze week de Leeuwarder Huis aan Huis krant openslaat ziet iets merkwaardigs, bij de gemeentelijke mededelingen “aan de Grote Klok” staat naast de gebruikelijke informatie maar liefst twee hele pagina’s terugblik van het College van Burgemeester en Wethouders over deze raadsperiode. Is dat wel de juiste timing? Dit gebeurt immers bewust voor de gemeenteraadsverkiezingen en het lijkt er sterk op dat dit dient ter versterking van de College partijen, met algemene middelen in de ruimte bestemd voor gemeentelijke mededelingen. Alsof twee pagina’s nog niet genoeg zijn volgt er ook nog een halve redactionele pagina om wethouder Sjoerd Feitsma en zijn PVDA te promoten.

Verenigd Links vindt het niet kunnen dat dit alles plaatsvindt vlak voor de verkiezingen. Dat je achteraf verantwoording aflegt zoals de burgemeester altijd doet in een jaarverslag is logisch, maar dit is een nauwelijks verholen poging tot reclame maken voor de College Partijen. De dertien partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen kregen allemaal wat ruimte ter grootte van enkele postzegels. In die ruimte heeft Verenigd Links o.a. vermeld dat de verdere afbraak van sociale voorzieningen a sociaal is en dat het College van Burgemeester en Wethouders in de kwestie Caparis nog steeds weigert om alle stukken aan Verenigd Links te geven en ook verder onderzoek naar de rol van PVDA wethouders Ekhart en Feitsma blokkeert, allemaal zaken die je in de pagina’s van de grote College show niet tegenkomt..

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links-Feriene Lofts