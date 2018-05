(tekst: college b en w)

Het college van B&W heeft ten aanzien van de heffing van de toeristenbelasting in 2018 voor de 3 festivals met een tijdelijke camping (Welcome to the Village, Into the Grave en Psy-Fi) besloten gebruik te gaan maken van de hardheidsclausule. Dit betekent dat deze festivals in 2018 nog geen toeristenbelasting hoeven te betalen. Deze festivals zijn abusievelijk niet meegenomen in het communicatietraject rond de invoering van de toeristenbelasting. De heffing kon daarom niet worden verdisconteerd in de toegangsprijzen. Het alsnog heffen van de toeristenbelasting zou tot een fors financieel nadeel bij de festivals leiden. Het niet heffen van de toeristenbelasting leidt niet tot een ‘gat’ in de gemeentelijke begroting. Bij de prognoses rond de opbrengsten was geen rekening gehouden met de tijdelijke campings. In 2019 zal de toeristenbelasting bij deze festivals wel worden geheven.