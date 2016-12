Weer zo’n heerlijk winterverhaaltje opgediept uit ons archief (29.000 artikelen)

(tekst: college b en w)

Het college heeft de schriftelijke vragen van de D’66 fractie beantwoord over de openingstijden van de kiosk van de Prins Hendrikbrug. Het college is het eens met de D’66 fractie dat de kiosk vijf dagen per week geopend moet zijn zoals afgesproken. Hierover heeft het college met de exploitant We are Grutsk inmiddels gesproken. Het college is erg enthousiast over de vele activiteiten die in en vanuit de kiosk zijn ontwikkeld. Het college ziet nu al de flinke meerwaarde van de kiosk voor de stad en heeft veel vertrouwen in de verdere plannen van de exploitant.