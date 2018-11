(tekst: persbericht)

City Jazz Leeuwarden neemt afscheid. Na Friesland jarenlang een podium te hebben geboden aan regionaal jazztalent en gevestigde namen uit de nationale en internationale jazzwereld, is het nu helaas tijd om de stekker definitief uit het stopcontact te trekken.

Afgelopen zomer bleek het traditionele jazzfestival in het centrum van de Friese hoofdstad al niet haalbaar. Binnen het geweld van Cultuurstad LF2018, was het lastig om ons ‘goedkoop en relatief klein’ festival nog langer een plek te kunnen geven. Na rijp beraad hebben we moeten constateren dat het voor ons onmogelijk is weer een festival te organiseren, zoals ons dat voor ogen staat. Uiteraard met pijn in het hart. Omdat we sinds 2007, eerst als City Jam in de Leeuwarder cafés en later als City Jazz, ieder jaar op het Gouverneursplein in de Friese hoofdstad een jazzfestival hebben neergezet met onder meer namen als onder meer Ruben Hein, The Cool Quest, Karsu Dönmez, Jules Deelder en Tineke Postma. Een evenement dat jaarlijks pakweg 5000 bezoekers naar de Friese hoofdstad wist te trekken.

Juist daarom kijken we met tevredenheid op de afgelopen jaren terug. Alle reden derhalve voor een swingend afscheidsfeest met medewerking van muzikanten, die we op het podium van City Jazz Leeuwarden hebben zien groeien tot muzikanten van wereldformaat. Daarnaast zijn we ook best een beetje trots op onze succesvolle initiatieven Jazz ’n Taste en Jazz langs de Kerk.

Onder muzikale begeleiding van Wiebe Kaspers, Hiske Oosterwijk, Sietze Bouma, Jan Ruerd Oosterhaven, Mats Voshol en MrTim de Vries zullen we zondag 25 november in Paddy O Ryan vanaf 15:00 uur nog eenmaal het glas heffen op City Jazz Leeuwarden én de toekomst van de Jazzmuziek in Friesland!

U bent hiervoor van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur City Jazz Leeuwarden

foto jazzformatie Ananaz in 2016