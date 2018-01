Let in het nieuwe jaar op het woord circulair. Want dat is hip en opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Deze week is het bal op diverse circulaire bijeenkomsten.

(website: circulair Friesland)

Ronde tafel: Klimaatadaptieve gebiedsinrichting Locatie: Bestuurskamer van De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden

Ronde tafel: Klimaatadaptieve gebiedsinrichting door het vergroenen en circulair inrichten van tuinen en terreinen

Naar aanleiding van getoonde interesse door onze leden, onder andere tijdens de la…

Lees meer

Circulair bouwen in de praktijk Locatie: ROC Friese Poort, Egelantierstraat 70, 8924 EP Leeuwarden Benieuwd hoe circulair bouwen er in de praktijk uitziet? Neem tijdens de Week van de Circulaire Economie een kijkje bij ROC Friese Poort in Leeuwarden: de thuisbasis voor de opleidingen van Uniformber… Lees meer

Lunchlezing: Hoe kun je op een succesvolle manier duurzaam ondernemen? Elke derde donderdag van de maand organiseren Tresoar en De Culturele Onderneming een lunchlezing in Leeuwarden. Maak kennis met allerlei boeiende nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van un… Lees meer

Lunchlezing ‘Broodje energie’ Locatie: NHL Stenden, locatie Stenden (Grote zaal), Rengerslaan 8-10 Leeuwarden Onderweg naar een energieneutraal Fryslân is een regiegroep onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius op de Dag van de Duurzaamheid 2017 gekomen met de bouwstenen voor een Friese energiest… Lees meer

Circulair Café en nieuwjaarsborrel Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Binnen 2 jaar én binnen bestaand budget als ziekenhuis de omslag maken naar duurzame en circulaire voeding? Lex Moerke, hoofd Horeca & Services bij Nij Smellinghe in Drachten, bewijst dat h… Lees meer