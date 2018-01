(tekst: AD)

Coalitie ontstemd: ‘ChristenUnie frustreert proces rond Lelystad Airport’

De coalitie is ontstemd over de houding van de ChristenUnie rond de opening van Lelystad Airport in april 2019. De partij vindt dat eerst het vertrouwen van burgers terug moet worden gewonnen, waardoor uitstel ‘voor de hand ligt’. VVD en CDA vinden dat de CU voor z’n beurt spreekt en de minister voor de voeten loopt.

Lees hier verder