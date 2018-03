(tekst: persbericht)

Retail wint in Assen

INretail, grootste brancheorganisatie retail non-food, feliciteert alle ondernemers van Assen en de regio met het besluit van de Gedeputeerde Staten van Drenthe om geen extra overbodige winkelmeters in de periferie te creëren.

Nederland telt in totaal 30.000.000 m2 winkelvloer. En 8% daarvan staat leeg. Dit is nog exclusief de verborgen leegstand in het Noorden. Zet een rem op het bijbouwen van nog meer dezelfde winkels en benut onnodige, onrendabele en leegstaande winkelmeters voor andere bestemmingen. Nieuwe initiatieven moeten vooral in bestaande winkelgebieden plaatsvinden. Als daarvoor geen plek is, dan direct ernaast. En toevoeging van dezelfde winkelmeters kan alléén als oude meters zijn geschrapt. Dat is het standpunt van INretail.

“Retail is van ons allemaal. We willen binnensteden en dorpen waar we graag komen. Plekken met een duidelijk karakter en functie ten opzichte van elkaar. Assen wint de strijd. Laat dit succes de norm zijn voor heel Nederland”, aldus Jan Meerman, directeur INretail.

Na jarenlange strijd van INretail waarbij steeds meer tegenstanders zich aansloten, is het onzinnige plan nu definitief van de baan. Dit is goed nieuws voor alle ondernemers in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. INretail heeft vanaf het begin samen met haar leden en partners geknokt om te voorkomen dat kansloze nieuwe winkelmeters het centrum van Assen en vele plaatsen in de wijde regio eromheen, ruïneren. In 2015 werden de eerste plannen voor een Outlet Center bij het TT Circuit in Assen gepresenteerd. Door gefundeerde argumenten en weerstand van de ondernemers dit niet te doen, trok projectontwikkelaar Coronel het plan in. Vervolgens heeft hij samen met de gemeente Assen die plannen aangepast en nu blijkt dat hetzelfde plan in een nieuw jasje niet op de steun van de provincie kan rekenen.