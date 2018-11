De gemeenteraad van Leeuwarden lijkt geen genoegen meer te nemen met de huidige bestuurscultuur. De fractie van het CDA heeft zich opgeworpen als hoeder van de gemeentelijke schatkist. Tijdens de begrotingsbehandeling liet CDA-fractievoorzitter Sytse Brouwer een oppositioneel geluid horen. Vrij vertaald: het moet maar eens afgelopen zijn met alle incidenten, tekorten en vage antwoorden van de wethouders, aldus Brouwer. De VVD wil een onderzoek.

De fracties, vooral de oppositie, zijn de sussende overleggen in de achterkamertjes ten stadhuize meer dan zat en morren steeds luider. Ze overwegen nu eindelijk een onderzoek in te stellen naar deze burger- en raadsonvriendelijke bestuurscultuur.

Niet alleen gaat er op bestuursniveau veel mis – de voorbeelden van hele en halve bestuurlijke missers stapelen zich op: Neushoorn, Blokhuispoort, Openbare Bibliotheek, sociaal domein – ook de omgangsvormen die tussen bestuur en burger in Leeuwarden worden gehanteerd roepen veel vragen op. Burgers en belanghebbenden klagen al geruime tijd over de belabberde dienstverlening op het gemeentekantoor. Zo zijn er voorbeelden te over van een gebrek aan informatie, niet terugbellende ambtenaren en zelfs over de weigering van een ontvangstbewijs na overhandiging van bepaalde stukken.

Burgers voelen zich geschoffeerd en verbazen zich hogelijk over de gang van zaken. Wanneer procedurele tijdslimieten worden overschreden als gevolg van onduidelijkheid rond de ontvangst van hun bezwaarschrift worden zij in hun belangen geschaad. Onduidelijkheid die pas na het verstrijken van de bewuste datum aan het licht komt, met alle gevolgen van dien.

Burgers in Leeuwarden worden soms gedwongen om kostbare WOB-procedures in te stellen om informatie te verzamelen die zij nodig hebben bij bewijsvoering in conflicten met derden waarbij zij mogelijk financiële schade kunnen lijden.

Hoewel de klachten bekend zijn, en ook de risico’s die hiermee kunnen zijn verbonden, is er van enige substantiële actie die gemeentebreed zoden aan de dijk zet, geen sprake. Klachten worden vooral gemarginaliseerd, gebagatelliseerd en ontkend. Zelfs raadsfracties moeten soms een WOB-verzoek indienen om informatie waar zij recht op hebben boven tafel te krijgen. Ook zij ontkomen dan niet aan het volgen van deze tamelijk absurde route om bij hun stukken te kunnen komen. Stukken die zij nodig hebben om een oordeel over het gemeentelijke bedrijf te kunnen vormen. Er is hen – nota bene als leden van het hoogste bestuurscollege – zelfs een nota voor kopieën in het vooruitzicht gesteld.

Het is opmerkelijk dat niet eerder aan de bel is getrokken om een verbeterde dienstverlening in Leeuwarden te bewerkstelligen. Dat coalitiepartij CDA dit nu toch doet, verdient een compliment. De raad laat, ook in de richting van Neushoorn, waar zelfs gesproken wordt van een faillissement, de tanden zien.

Andries Veldman